Sok od cvekle pila mesec dana: „Konzumirala ga je svako jutro, odmah su se videle velike promene“

Sok od cvekle pila svako jutro čitavih mesec dana. Evo zašto je toliko dobar za telo. Ovo su neverovatne promene koje su joj se desile.

Često zanemarena, cvekla je super hrana koju svako treba da doda u svoju svakodnevnu ishranu. Pored svoje estetske privlačnosti, cvekla se može pohvaliti mnoštvom zdravstvenih prednosti, što je čini moćnim povrćem koje zaslužuje mesto na našem tanjiru. Od svoje sposobnosti da poboljša kardiovaskularno zdravlje do visokog sadržaja hranljivih materija, cvekla je zdrava hrana koja je i ukusna i hranljiva.

Sve njene prednosti dobro je znala i Bjanka London, jedna od urednica časopisa „Glamour“ i direktorka web portala. Ona je sebe stavila na test – pila je svakoga jutra sok od cvekle mesec dana i napisala svoje iskustvu u podužem tekstu. Kaže da je uspela da pobedi umor, a da izbegne prekomerni unos kafe i energetskih pića. Primetila je i blistaviju kožu.

Na početku moram da vam kažem da sam ljubitelj kofeina. Toliko volim kafu da čak i konobar mora da me opomene koliko nije dobra za srce, pogotovo kada svako jutro u 8 sati naručim trostruki espreso sa mlekom.

Ipak, otkako sam zatrudnela, morala sam da smanjim unos. Pre toga sam uz kafu uzimala i energetske napitke, dijetalnu koka-kolu i sve što sadrži kofein kako bih pregurala dan. Sada, uz malo dete i posao, kao i samo dijagnostikovan hronični umor, očajnički sam tražila prirodan izvor energije bez kofeina.

Borac protiv umora

Pronašla sam sok nazvan „borac protiv umora“, koji se sastoji uglavnom od cvekle sa dodatkom jabuke, narandže, celera i đumbira. Čim sam počela da ga pijem, odmah sam osetila porast energije, čak sam bila i bolje raspoložena. Ranije sam svakodnevno pila zeleni sok i uvek izbegavala cveklu u korist lisnatog povrća, ali se ispostavilo da cvekla, koju čak i Dženifer Aniston odobrava, ima niz hranljivih prednosti i da se isplati uvrstiti je u ishranu, čak i ako ne možete da podnesete njen zemljani miris ili gustu teksturu zelenih sokova.

Sok od cvekle svaki, ali baš svaki dan

Ja sam počela da naručujem sok od cvekle svaki dan. Naravno, ako niste lenji kao ja ili imate ograničen budžet, možete sami napraviti sok tako što ćete oprati jednu cveklu, iseći je na četiri do osam delova, i ubaciti ih u blender. Ako ne možete podneti ukus, koji je pomalo zemljan i sladak, možete dodati malo soka od narandže ili celera.

Ponekad bih popila celu flašu uz doručak (međutim, napominjem da nisam menjala nijedan obrok sokom jer je hrana moj život). Nekim danima bih polako pijuckala sok tokom celog dana, a kada bih se počastila jutarnjom kafom, čuvala bih sok od cvekle da me osveži tokom popodnevnog pada energije, oko 3 popodne, i to je delovalo kao čudo. Nakon mesec dana kombinovanja različitih rutina sa sokom od cvekle, otkrila sam da je najučinkovitiji kada se pije popodne. Za one koji, poput mene, ne vole kafu posle podne ili često posežu za slatkišima kako bi prebrodili popodnevne Zoom sastanke, toplo preporučujem da dodate ovaj sok kao alternativu za povećanje energije.

Nisam doživela nikakve negativne nuspojave, a sigurno mi nije nedostajao onaj nervozni pad energije koji često dolazi nakon ispijanja kafe. Moja koža je takođe zasijala, i pripisujem to soku od cvekle, umesto mojoj ne baš sjajnoj nezi kože.

Zašto je ovaj sok toliko dobar?

Sok od cvekle ili ljudi vole da piju ili ga ne podnose. A ono što je nesporno jeste da je veoma koristan u našoj ishrani i da sadrži mnogo vitamina. Sok od cvekle snižava i sistolni i dijastolni krvni pritisak, usporava demenciju, pomaže u regulisanju telesne težine, smanjuje holester…

Sok od cvekle je prema svom dosadašnjim istraživanjima postao bitna stavka u zdravoj ishrani jer se pokazalo da ljudi koji piju četvrtinu litra ovog soka dnevno snižavaju i sistolni i dijastolni krvni pritisak. Smatra se da su za to zaslužni nitrati – jedinjenja koja se nalaze u soku cvekle i pretvaraju se u azot-oksid u krvi i pomažu u širenju i opuštanju krvnih sudova.

Pravi sok od cvekle sadrži malo kalorija i praktično nema masti. To je odlična opcija za vaš jutarnji napitak. Dobićete odličnu dozu hranljivih materija i energiju kada započnete dan.

Cvekla je dobar izvor kalijuma, minerala i elektrolita koji pomaže nervima i mišićima da pravilno funkcionišu. Umereno konzumiranje soka od cvekle može pomoći da nivo kalijuma bude optimalan. Ako nivo kalijuma postane prenizak, može doći do umora, slabosti i grčeva u mišićima. Veoma nizak nivo kalijuma može dovesti do abnormalnih srčanih ritmova opasnih po život.

Studija iz 2011. godine na pacovima otkrila je da ekstrakt cvekle snižava ukupni holesterol i trigliceride i povećava HDL, ili „dobar“ holesterol. Takođe je smanjio oksidativni stres na jetri. Istraživači veruju da je potencijal cvekle za snižavanje holesterola verovatno posledica njenih fitonutrijenata, kao što su flavonoidi.

(Ona.rs/Glamour/E klinika)

