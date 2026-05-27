Jetra voli ovaj sok više od svega: Pijte ga ujutru jer čisti masti i toksine

Sok od šargarepe ujutru topi masti i čisti toksine iz jetre. Probajte tronedeljni režim i osetite razliku već posle nekoliko dana.

Kada bi jetra mogla da progovori, verovatno bi najpre zatražila sok od šargarepe. Prema rečima nutricionistkinje Ivane Đurović, reč je o jednom od najboljih prirodnih saveznika za detoksikaciju i regeneraciju jetre, naročito kod osoba koje se suočavaju sa masnom jetrom.

Sok od šargarepe trebalo bi piti na prazan stomak, jer podstiče izlučivanje masti i stimuliše obnavljanje ćelija jetre, objašnjava Ivana Đurović. Međutim, šargarepa nije jedina namirnica koja na ovaj izuzetno važan organ deluje gotovo blagotvorno.

Kako sok od šargarepe deluje na masnu jetru

Tajna je u beta-karotenu i prirodnim šećerima koji žuči daju signal da krene da radi. Kad žuč krene, krenu i masti, ka izlazu, ne ka skladištu u jetri.

Čaša od oko 200 mililitara, popijena pre prvog zalogaja, čini posao koji kasnije nijedna kafa ne može.

Nutricionistkinja savetuje da se u sok od šargarepe doda malo limunovog soka, koji podstiče detoksikaciju, kao i kestenov med, koji doprinosi obnovi tkiva.

Slično tome, pregledni rad o karotenoidima objavljen u časopisu „Nutrients“ sugeriše da redovan unos može smanjiti rizik od nealkoholne masne jetre, mada autori ističu da efekat zavisi od ukupne ishrane.

Šta još jetra voli pored šargarepe

Među namirnicama koje jetra posebno voli izdvajaju se i paradajz, cvekla, spanać i stabljike maslačka. Preporučuje se da se svakog dana pojede 10 do 15 sirovih stabljika maslačka, jer deluju kao prirodni čistač krvi i jetre.

Ako se ovakav režim sprovodi tri nedelje, funkcija jetre se vidno poboljšava.

Sirovi maslačak: 10 do 15 stabljika dnevno, tri nedelje zaredom

Sok od rotkve ili listova kupusa: jedna kašičica dnevno, ujutru

Kompot od suvih šljiva: po 10 komada, tri puta dnevno, 15 minuta pre obroka

Artičoka, kuvana ili samlevena, kao prilog uz ručak

Sok od rotkve ili od listova kupusa takođe ima snažan efekat u uklanjanju masti iz jetre, a dovoljna je jedna kašičica dnevno. Još jedno efikasno sredstvo je kompot od suvih šljiva.

Suve šljive se kuvaju deset minuta, a zatim se jedu po 10 komada tri puta dnevno, 15 minuta pre obroka.

Posle dvanaest dana nivo masti u jetri počinje da se smanjuje, dok se organizam prirodno čisti.

Da li sok od šargarepe može da zameni lekove za jetru

Ne može. Sok od šargarepe je podrška, ne terapija. Kod povišenih enzima jetre ili dijagnostikovane masne jetre obavezno se posavetujte sa lekarom pre nego što počnete bilo kakav režim ishrane.

Među najcenjenijim saveznicima jetre nalazi se i artičoka, kuvana ili samlevena, jer reguliše njen rad, ubrzava metabolizam masti i sprečava njihovo nakupljanje.

Nutricionisti naglašavaju da je ključ zdrave jetre redovno konzumiranje svežih i prirodnih namirnica, uz izbegavanje teške i masne hrane.

Iako se jetra može brzo opteretiti, uz prave sokove, upornost i disciplinu moguće ju je podjednako brzo i oporaviti.

Koliko soka od šargarepe sme da se pije dnevno?

Jedna čaša od oko 200 mililitara ujutru na prazan stomak je dovoljna. Veće količine mogu da požute kožu zbog viška karotena.

Da li sok od šargarepe pijem pre ili posle doručka?

Uvek pre doručka, najmanje 20 do 30 minuta pre prvog obroka, kako bi žuč imala vremena da reaguje.

Mogu li dijabetičari da piju sveži sok od šargarepe?

Mogu, ali u manjim količinama i bez dodatka meda. Pre toga se posavetujte sa svojim lekarom.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

