Šok za telo, evo šta se dešava u organizmu ako jedete mandarinu svakodnevno

Skoro da nema slađeg jesenjeg voća od mandarina. Ovo slatko voće zahvaljujući svom bogatom sadržaju hranjivih materija, imaju brojne prednosti za zdravlje. Ako jedete mandarinu svakodnevno imaćete neverovatne blagodeti za vaš organizam.

Preporučljivo je da se često jede ovo voće, jer je bogato vitaminom C, štiti naš imunitet u sezoni prehlada i pomaže nam u održavanju vitke linije.

Konzumiranje citrusnog voća ima mnoge zdravstvene prednosti, ali mandarine bi mogle da nadmaše i pomorandže. U svakom slučaju, uvek je dobra ideja da u svakodnevnu ishranu dodate više voća i povrća.

Pune su antioksidanata

Pogledajte nutritivnu vrednost mandarina i videćete moćnu energiju punu vitamina. Ove male pomorandže imaju preko četvrtine preporučene doze vitamina C po šoljici. Takođe imaju antioksidante kao što su beta-karoten, lutein i zeaksantin. Ovi karotenoidi pomažu u održavanju zdravih očiju i kože, prenosi hayat.ba.

Pomažu u regulaciji telesne težine

Mandarine su pune vlakana. Vlakna nam omogućavaju da se osećamo sitim duže i održavaju naš sistem za varenje u pokretu.

Održavaju zdravlje kostiju

Magnezijum, kalcijum i fosfor koji se nalaze u mandarinama doprinose zdravlju kostiju. Ako pojedete punu šolju, dobijate 3% porcije ova tri minerala. Između ostalog, mandarine su odličan izvor vlakana, Ako svaki dan jedete mandarinu možete pomoći crevima u sprečavanju zatvora i olakšati kontrolu crevnih pokreta.

Održavaju krvni pritisak

Redovna konzumacija mandarina može pomoći u kontroli krvnog pritiska. Vlakna, kalijum i antioksidansi u voću održavaju nesmetan protok krvi i održavaju nizak krvni pritisak.

Promovišu dobar holesterol

Vrsta vlakana u mandarinama i pektin sprečavaju da se loš holesterol apsorbuje u crevima. Na taj način, dobar holesterol koji jedete ima više šanse da zablista.

Jačaju imunitet

Mandarine imaju hranljive materije koje pomažu zarastanju rana i sprečavaju prehladu. Njihovo jedenje takođe može pomoći varenju i vašem nervnom sistemu, smanjujući povraćanje i grčeve u mišićima.

