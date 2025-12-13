Šokantan jelovnik kardiohirurga: Ustaje pre petlova, a nećete verovati šta doktor jede tokom dana!

Kardiohirurg dr Džeremi London postao je pravi hit na društvenim mrežama zahvaljujući praktičnim savetima o zdravlju srca

Ugledni kardiovaskularni hirurg doktor Džeremi London, sa više od 25 godina iskustva, postao je pravi hit na društvenim mrežama zahvaljujući praktičnim savetima o zdravlju srca i ishrani.

U svom najnovijem TikTok videu doktor je otkrio šta jede tokom jednog radnog dana i kako izgleda njegova ishrana.

Njegov dan počinje izuzetno rano, tačno u 4:25 ujutru. Prvo što radi je da se hidrira – čašom vode i mericom multivitaminskog praha. Nakon toga sledi osvežavajući hladan tuš, a potom šoljica crne kafe. Za doručak bira jednostavne, ali hranljive obroke – jabuku, bananu i dve palačinke od belanaca, ovsa i banane. Njih preliva sa kokosovim jogurtom sa proteinima i svežim borovnicama, prenosi informer.rs.

Nakon kratkog jutarnjeg treninga, doktor London priprema praktičan i zdrav ručak. Najčešće bira kombinaciju piletine, pirinča i batata, uz osvežavajuću salatu od paprika, avokada i paradajza. Obično iz začini balzamiko sirćetom. Obrok zaokružuje porcijom svežeg voća.

Kako doktor završava dan?

Za večeru doktor London bira nešto neobičniju kombinaciju ishrane. Obično jede burger sa jajetom i avokadom, uz bezglutenske rezance i čašu vode. Ovaj obrok pruža savršen balans proteina, ugljenih hidrata i zdravih masti pred spavanje.

Nutricionistkinja Džesika Bol, koja je analizirala njegov jelovnik i ishranu za portal EatingWell, ocenjuje da je ishrana dr Londona uravnotežena i dobro prilagođena njegovom načinu života.

Pohvalila je visok unos vlakana iz avokada i voća, ali istakla da bi volela da vidi još raznovrsnijeg povrća i dodatne izvore vlakana, poput pasulja ili integralnih žitarica.

– Zdravi obrasci ishrane mogu izgledati potpuno drugačije od osobe do osobe – dodala je ona, naglašavajući da je ključno pronaći ono što najbolje odgovara našim potrebama, navikama i ciljevima.

