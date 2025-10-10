Solite paradajz? Jedan starinski začin daje mu još bolji ukus!

Navikli smo da paradajz pospemo solju i uživamo u njegovom ukusu, ali da li ste znali da upravo so menja njegovu vrednost?

So izvlači vodu iz paradajza, a sa njom i deo hranljivih materija poput kalijuma. Ako paradajz pojedete odmah i sa sokom koji pusti, gubici su minimalni. Međutim, kada se sok prospe, zajedno sa njim odlaze i vitamini i minerali.

Uz to, previše soli remeti ravnotežu natrijuma i kalijuma u organizmu, što može da optereti srce, krvni pritisak i bubrege.

A šta ako postoji zdravija i ukusnija alternativa?

Odgovor se krije u jednom starinskom triku – mlevenom celerovom listu. Kada se osuši i samelje, celerov list dobija aromu sličnu soli, ali sa blagim, biljnim tonom koji osvežava paradajz.

Dovoljno je da paradajz isečete na kolutove, pospete ovim začinom, dodate maslinovo ulje i po želji malo sirćeta. Rezultat je salata koja miriše na leto i detinjstvo, a pritom ne opterećuje organizam.

Ovaj začin ne zadržava vodu, ne podiže pritisak i bogat je antioksidansima i vitaminima A i C. Najlepše je što podseća na domaće obroke kod bake – vraća onu nostalgiju koju so nikada ne može da pruži.

Celerov list možete sami osušiti i samleti, a čuva se mesecima bez gubitka arome. Ako nemate baštu, lako ga možete pronaći u prodavnicama zdrave hrane

Sledeći put kada posegnete za solju, setite se da postoji prirodan začin koji ne samo da čuva zdravlje, već i pojačava pravi ukus paradajza.

