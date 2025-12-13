Spas je i najbolji lek za srce, spominje se čak i u Bibliji, najbolja je zamena za meso ili hleb

U mnogim kulturama smatra se simbolom ljubavi i sreće, a zbog svog sastava badem je najbolji je lek za srce. Holesterol skida kao rukom.

U mnogim kulturama smatra se simbolom ljubavi i sreće. Badem je najbolji lek za srce, a po nutritivnom sastavu može da zameni meso ili hleb.

Badem je zdravo koštunjavo voće koje po svom nutritivnom sastavu, verovali ili ne, može da zameni meso ili hleb. To je prvo voće koje cveta početkom proleća i pre nego što olista, a spominje se i u Bibliji. U mnogim kulturama smatra se simbolom ljubavi i sreće, a opisuje se i kao zaštitnik porodice, pa je dobro imati ga u dvorištu.

To verovanje potiče od starih Rimljana koji su na venčanjima na mladu i mladoženju bacali bademe kao simbol plodnosti, ljubavi i dobrog zdravlja.

Šveđani jedu badem za Božić koji sakriju u puding. Veruje se da će onaj ko ga pronađe biti srećan cele godine. Takođe, to voće je opevano i u starim srpskim pesmama kao drvo pod kojim spava hajduk Veljko.

Zašto je zdrav

Badem je drvo iz porodice ruža i dalji je rođak breskvi, kajsija, višanja i drugog koštunjavog voća. Poreklom je iz Persije i osim slatkog badema koji se koristi u ljudskoj ishrani, postoji i gorki badem čije seme ima veću količinu cijanida i može biti otrovan ukoliko se konzumira u većim količinama.

Ta vrsta badema najčešće se koristi u kozmetičkoj industriji jer njegovo ulje sadrži velike količine vitamina E, neophodnog za lepu i negovanu kožu. Gorki badem je gotovo neizostavni sastojak svih kozmetičkih preparata za negu kože. Koristi se i za kolače kojima daje poseban, istančan ukus.

Plod badema je koštunjav, elipsastog je oblika i izuzetno bogat nutritivnim svojstvima, pa su ga naučnici svrstali u super-hranu. Taj epitet je zaslužio jer je bogat vitaminima E, C i B1, B2, B 3, B 5, B 6 i B 9, kao i vitaminom K. Izuzetno je kaloričan, a osim nezasićenih masti, bogat je mineralima i to magnezijumom, kalcijumom i fosforom.

Ipak, iako važi za izuzetno zdravu namirnicu, badem treba uzimati u ograničenim količinama, a preporuka je da se dnevno pojede od 6 do 10 komada.

Šta sve leči?

Prema istraživanju američkih naučnika, bademi su poznati kao najdelotvorniji prirodni lek za smanjenje lošeg holesterola. Bogati su antioksidansima, monozasićenim mastima, magnezijumom i bakrom, pa poboljšavaju zdravlje srca i krvnih sudova. Najbolji lek za srce je konzumiranje badema s ljuskom, pomaže u sprečavanju srčanog udara, dobar je i protiv dijabetesa tipa 2.

Sadrži prirodne probiotike. Popravlja crevnu floru, utiče na pravilan rad želuca, sprečava pojavu kamena u žuči i poboljšava moždanu aktivnost.

Zbog obilja vitamina E dobar je za zdravlje kose, noktiju i kože, sprečava nastanak bora jer podstiče proizvodnju kologena i umanjuje znakove starenja.

U kozmetičkoj industriji se kao osnova za brojne preparate koriste upravo bademovo mleko i ulje. Isti se mogu primenjivati i kao dodatak u ishrani.

Badem u narodnoj medicini

Badem je priznato sredstvo za lečenje i u narodnoj medicini. Veruje se da je šaka badema dovoljna da vas prođe glavobolja. Preporučuje se i protiv gorušice.

Osim ploda badema u zdravstvene svrhe koristi se i ulje za razne vrste masaža bolnih zglobova i mišića. Čaj od bademovih ljuski primenjuje se protiv urinarnih infekcija.

Posebno se preporučuje pacijentima koji pate od ešerihije koli.

