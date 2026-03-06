Spas je za dijabetes: Ova hrana snižava šećer u sekundi, otkriva doktorka

Ishranom možete držati nivo šećera u krvi pod kontrolom. Ova hrana spas je za dijabetes. Prvenstveno lisnato, zeleno povrće, posebno spanać.

Mnogi ljudi boluju od dijabetesa, a dijeta igra posebnu ulogu u upravljanju ovom bolešću. Ishrana ima važnu ulogu u smanjenju šećera u krvi, a ova hrana spas je za dijabetes.

Doktorka Megi Pauers otkrila je koju hranu bi bilo dobro izabrati da bi šećer bio pod kontrolom. Na prvom mestu je lisnato, zeleno povrće, posebno spanać.

Takođe, prema rečima dr Pauers, dobro je jesti kupus, ali i namirnice bogate proteinima kao što su jogurt, sveži sir, jaja, nemasno meso i puter od kikirikija.

Pauers napominje da dijabetičari mogu da konzumiraju i voćnu vodu koju će sami pripremiti. U običnu vodu potrebno je dodati limun ili krastavac i ostaviti da odstoji 24 sata pre konzumiranja.

Podsetimo, većina simptoma na početku bolesti nije vidljiva, a najčešći su žeđ, suva usta, nagli gubitak težine, učestalo mokrenje, pojačana glad, umor i iscrpljenost.

Ishrana je jedan od načina da se nivo šećera u krvi drži pod kontrolom. Ne postoji jedinstveni pristup ishrani kad je dijabetes u pitanju, ali postoje namirnice koje mogu pomoći u kontroli nivoa šećera u krvi, kao i da doprinesu zdravoj telesnoj težini i smanje rizik od komplikacija, poput bolesti srca ili bubrega.

1. Mahunarke

Na pasulj, leću, grašak i mahunarke često zaboravljamo. Mahunarke su odličan izvor proteina, bogate su gvožđem i vlaknima. Upravo se zbog visokog sadržaja vlakana povezuju s manjim rizikom od dijabetesa tipa 2. A onima kojima je to stanje već dijagnostifikovane konzumiranje pasulja, leblebije i sočiva pomoći će u kontroli glukoze u krvi, tvrdi kanadska studija objavljena 2012. u časopisu JAMA.

2. Riba

Svako bi trebalo da pojede najmanje dve porcije ribe nedeljno, uključujući jednu porciju masne ribe, poput lososa, srdele i skuše.

Masna riba bogata je omega-3 masnim kiselinama koje pomažu u zaštiti srca. Osobama s dijabetesom riba pomaže u zaštiti od bolesti bubrega.

3. Orašasti plodovi

Uključivanje orašastih plodova u vašu svakodnevnu ishranu može biti ključ za upravljanje dijabetesom. Dve porcije orašastih plodova dnevno (badema, indijskih oraščića, lešnika, oraha i pistaća) mogu da snize i stabilizuju nivo šećera u krvi kod osoba s dijabetesom tipa 2 i visokim holesterolom.

4. Borovnice

Male, a pune dobrobiti. Da, to su borovnice. Imaju više antioksidansa od tipičnog voća ili povrća. Mogu pomoći u održavanju nivoa šećera u krvi pod kontrolom jer ne samo da su izvor vlakana već imaju nizak glikemijski indeks

5. Slatki krompir

Ako imate dijabetes, znate da morate paziti na unos ugljenih hidrata. Krompir je ugljeni hidrat, što znači da će povećati nivo šećera u krvi. Ima srednji do visoki glikemijski indeks. Međutim, slatki krompir ima niži glikemijski indeks od belog. Bundeva, tikva, šargarepa i paškanat takođe su dobre alternative.

6. Ovas

Ovas je superhrana za osobe s dijabetesom tipa 2 zbog niskog glikemijskog indeksa. Ovas ima i dobar sadržaj vlakana, koja su ključna za održavanje telesne težine i zdravlja probave.

7. Paradajz

Istraživači su 2010. rekli da bi paradajz mogao da pomogne u smanjenju rizika od srčanih bolesti kod osoba s dijabetesom tipa 2. Dijabetičari češće obolevaju od kardiovaskularnih bolesti jer visok nivo šećera u krvi može s vremenom oštetiti krvne sudove. Jedan od načina da se to spreči je održavanje nivoa krvnog pritiska stabilnim.

Studija je pokazala da su osobe s dijabetesom koje su jele oko 200 grama svežeg paradajza dnevno imale niži krvni pritisak nakon osam nedelja.

8. Grčki jogurt

Za grčki jogurt je utvrđeno da poboljšava karakteristike metaboličkog sindroma, uključujući insulinsku rezistenciju, krvni pritisak i masnoće.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

