Spas za pluća, bolesti grla i zubobolju: Ova biljka raste svuda oko nas, mogla bi da bude „sveti gral zdravlja“, proglašena je najzdravijom na svetu

Ova biljka je često samo baštenski ukras, ali bi u stvari mogla da bude „sveti gral zdravlja“, smatraju stručnjaci.

Mnogi stari narodi koristili su je u ishrani i lečenju. Hipokrat je cenio je ovu biljku i preporučivao je za lečenje pluća, zubobolje, bolesti grla, gušavosti i promuklosti. Kod starih Grka, Egipćana i Rimljana bila je poznata kao snažno sredstvo za vraćanje energije.

Potočarka je proglašena najzdravijom biljkom na svetu zbog obilja hranljivih materija koje mogu sprečiti bolesti i zaštititi sportiste od povreda.

Ovo najzdravije povrće na svetu dobilo je savršenih 100 od 100 poena, pobedivši kineski kupus (91,99 poena), blitvu (89,27 poena), cveklu (87,08 poena) pa čak i spanać (86,43 poena), prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti bolesti.

Potočarka ima visok nivo aminokiselina i antioksidanata. Ostale prednosti uključuju velike količine gvožđa, kalcijuma, kalijuma, magnezijuma i vitamina K.

U pogledu uzgoja, potočarska salata najbolje uspeva na vodenim površinama. U prirodi raste na izvorima čiste vode, potocima, rekama i uz obale jezera. Sa blago gorkim ukusom, potočarka je veoma slična biljci orlovi nokti.

Potočarka se može dodati u salatu, smoothie, sendvič, tortilju, omlet ili picu, ali i supu, sendvič, razne sosove i sireve.

Mnogi ljudi piju sok od potočarke vrlo često, a preporučuje se i ispijanje razređeno s vodom u odnosu 1: 5. Preporučena doza je jedna čaša na svakih nekoliko dana, ne više od toga, jer može doći do nuspojava.

Sok od potočarke se može primeniti lokalno (spolja) u lečenju bilo koje vrste stanja kože i kose.

Samo utrljajte sok na zahvaćena područja ili koristite sok u obliku obloge i konačno rešite problem opadanja kose, kao i pojedine kožne probleme.

Za oblogu od potočarke uzmite malo lišća ove biljke i pomešajte sa alkoholom, a zatim nanesite smesu na pogođena područja i zamotajte zavojem. Ostavite oblogu par sati, a zatim skinite i isperite područje hladnom vodom.

Pored toga, pojedini stručnjaci tvrde da ima moć da spreči brojne kardiovaskularne probleme.

(Klix.ba)

