Spas za pluća, idealan i za jačanje imuniteta: Ovaj narodni melem pravi se od samo 2 sastojka

Narodni melem od meda i nane spas je za pluća, idealan za jačanje imuniteta, ali i za čišćenje bronhija kao i gornjih respiratornih puteva.

Nana je najpoznatija lekovita biljka koja raste na našim prostorima. Koristi se za lečenje organa za disanje i varenje. Pitoma nana koja se gaji i kao saksijska biljka ima intenzivan miris na mentol. Često se koristi i u kulinarstvu kao začinska biljka za kuvana jela. U kombinaciji sa medom predstavlja čeličnu odbranu od virusa i bakterija.

Da biste ojačali imunitet, očistili bronhije i pluća (posebno ako ste pušač), napravite narodni melem od nane i meda po ovoj tradicionalnoj recepturi.

Sastojci:

deset supenih kašika svežih listića pitome nane (ili pet supenih kašika osušenog lista nane)

pola kilograma meda

Priprema i primena:

Listiće nane spustite u suvu staklenu teglu, prelijte ih medom, promešajte drvenom kašikom, pa dobro zatvorite teglu i ostavite da odstoji mesec dana.

Posle mesec dana melem je spreman za upotrebu (ne bi trebalo da odstranite listiće nane!).

Koristite svakog jutra po jednu supenu kašiku ovog melema pre doručka.

