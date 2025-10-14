Spas za srce, pluća, probavu, kosti: Lekovitije povrće od ovog ne postoji, jedite je češće i bićete zdravi kao dren!

Osim što je ukusna, bundeva je i veoma hranljiva i povezana sa mnogim zdravstvenim benefitima. Od davnina se koristi u narodnoj medicini. Ono što bundeva može da izleči, malo koja biljka može

Poreklom je iz Severne Amerike, a tamo je posebno popularna oko Noći veštica.

Bundeva ima oko 90 posto vode, a sadrži i niz dragocenih sastojaka poput belančevina, ugljenih hidrata, masti, vitamina A, C, B1, B2, B3, B6, niacina, folne kiseline, minerala (kalijum, fosfor, kalcijum, gvožde), oligo i mikro elemenata, pektina i celuloze.

Zbog svega navedenog odlična je za prevenciju mnogih oboljenja, a naročito je blagotvorna u ovim slučajevima:

Bundeva je odlična za disajne puteve i očuvanje zdravlja pluća. Istraživanje spovedeno u Kini je pokazao da osobe koje redovno jedu bundevu imaju 27 posto manje šansi za razvoj raka pluća, a sve to zahvaljujući velikoj količini beta karotena, koji se u organizmu pretvara u vitamin A.

Brojna istraživanja su pokazala da upravo hrana bogata beta karotenom može da smanji rizik od određenih vrsta raka, kao i da zaštiti od srčanih bolesti.

Zbog velikog sadržaja vlakana i niske kalorjske vrednosti odlična je namirnica za sve one koji žene da izgube na težini. Sadrži i pektine, celulozu, kao i druga biljna vlakna, što je čini lako varljivom. Masnoća gotovo da nema, a u 100 grama bundeve nalazi se samo tridesetak kalorija.

Ako se bundeva redovno koristi može da spreči prerano starenje organizma, nastanak kardiovaskularnih bolesti, stvaranje katarakte.

Dobar je saveznik u borbi protiv osteoporoze zahvaljujući obilju cinka.

Bundeva reguliše varenje hranje, deluje kao laksativ pa se preporučuje za suzbijanje zatvora.

Preporučuje se ljudima koji pate od depresije zbog visokog procenta aminokiseline L- triptopan. Ova kiselina podstiče izlučivanje serotonina u organizam, i izaziva dobro raspoloženje i osećaj sreće.

Plod bundeve se u narodnoj medicini preporučuje kao diuretik za izbacivanje suvišne vode iz organizma, naročito kod ljudi obolelih od reume, gihta, zapaljenja bubrega i bešike.

Bundevu mogu da jedu i dijabetičari pod uslovom da je ne zaslađuju, kao i osobe sa oboljenjima želuca i tankog creva.

Odlično se pokazala i kod osoba koje pate od kožnih oboljenja, a naročito od psorijaze.

Sok od bundeve se preporučuje osobama koje pate od bubrežnih i kardiovaskularnih bolesti.

Od bundeve se pravi i ulje koje se naročito preporučuje muškarcima, u očuvanju zdravlja prostate.

Za lečenje rana, opekotina ili ispucale kože narodna medicina preporučuje da se bolno mesto namaže ovim uljem.

