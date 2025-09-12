Srbi ga jedu svaki dan, a to je najgore meso koje možete pojesti: Puno je holesterola i soli, razara srce i goji

Pomalo i iznenađujuće, mnoga od njih su često izbor na našim trpezama.

Mnogima je teško da zamisle obrok koji uopšte ne uključuje meso, ali bi ipak trebalo ređe da konzumiramo neko meso i njegove prerađevine jer, ako ih jedemo svaki dan, to može imati loše posledice po naše zdravlje.

Poznato je da je meso bogato proteinima koji su neophodni za naš organizam, pa je na primer piletina popularan izbor čak i kada pokušavamo da smršamo, a mnogi lekari preporučuju da smanjimo unos crvenog mesa, kao i prerađevina. meso.

Koje meso je najbolji izbor?

Na ovo pitanje odgovorio je gastroenterolog Vojislav Perišić tokom ranijeg gostovanja u programu Prve televizije.

„Svaki dan za ručak treba jesti parče mesa, možete jesti i soju, ali ja ne volim soju. Najkvalitetnije meso, da vam kažem, kada uđete u američku mesaru, najčešće se jede govedina. A ne teletina ili junetina. Zašto? Veoma je crveno, što govori o sadržaju gvožđa, a gde ima gvožđa ima i cinka“, rekao je on.

Kada uzmete parče govedine, često imate beličastu mast, zdravo je, ima vitamin D. Govedina je daleko bolja od svinjetine. Uzmite samo but od svinje, a kada se osuši, pojedite samo crveni deo“, dodao je doktor.

Koje meso treba da izbegavamo?

Iako je meso često neophodan izvor proteina za naše telo, neke vrste mesa treba izbegavati zbog sadržaja masti. Oni mogu izazvati nakupljanje lošeg (LDL) holesterola koji može dovesti do začepljenja arterija i srčanih oboljenja.

Postoje četiri vrste mesa koje treba da izbacimo iz ishrane.

Odrezak

Klasični ribnjak sadrži 11 grama zasićenih masti i jedan gram trans masti na porciju od 115 grama, dok filet minjon ima 10 grama zasićenih masti po porciji iste težine.

Iako je crveno meso važan izvor esencijalnih hranljivih materija kao što su gvožđe i proteini, prekomerna konzumacija, posebno masnih komada, povezana je sa zdravstvenim problemima. Doktorka Kezija Džoj kaže da masni komadi crvenog mesa (kao što je biftek) mogu izazvati upalu u telu i povećanje telesne težine kada se jedu u velikim količinama.

Oni su bogati zasićenim mastima, što može povećati nivo lošeg holesterola (LDL) i doprineti srčanim oboljenjima.

Jagnjetina

Iako mnogi ne mogu da zamisle slavlje bez jagnjetine, ona takođe nije jedna od zdravih opcija. Sadrži 11 grama zasićenih masti po porciji od 115 grama, a jagnjeća plećka i kotleti sadrže 9 grama masti po istoj porciji.

Jagnjetina je takođe crveno meso, koje se preporučuje da se konzumira najviše jednom nedeljno, posebno ako imate visok holesterol ili porodičnu istoriju kardiovaskularnih bolesti. Ako pripadate ovoj grupi, bilo bi dobro da ovo meso potpuno izbacite iz ishrane.

Svinjska rebra

Da, znamo, veoma su ukusni i mnogima su posebno slatki za grickanje, ali su toliko masni da se to može videti golim okom. Uz porciju od 115 grama rebara, u organizam ćete uneti čak 13 grama zasićenih masti.

Kobasice

Mesni proizvodi se nalaze na skoro svakoj listi namirnica koje nisu dobre za naš organizam. Sušene kobasice sadrže šest grama zasićenih masti na porciju od 50 grama, kao i ogromnih 350 do 500 miligrama natrijuma.

Kakvo meso vi najčešće jedete uz obroke?

