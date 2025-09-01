Srbi je retko jedu, a prepuna je kalcijuma: Zaboravljena namirnica iz vaše kuhinje jača kosti bolje od mleka

Većina ljudi veruje da je kalcijum rezervisan za mlečne proizvode, ali istraživanja pokazuju suprotno. Manjak ovog minerala može izazvati lomljive kosti, labave zube i probleme s mišićima, pa je važno proširiti spektar namirnica koje redovno jedemo.

Zašto je kalcijum nezamenljiv za vaše telo

Kalcijum čini više od 99 % svojih zaliha u kostima i zubima, dok preostali deo učestvuje u kontrakciji mišića, prenosu nervnih impulsa i zgrušavanju krvi. Stručnjaci preporučuju odraslima unos od oko 1000 mg dnevno, dok žene starije od 50 i muškarci preko 70 godina treba da ciljaju na 1200 mg.

Lisnato povrće bogato kalcijumom

Kelj (kuvan) – 177 mg po šolji

Listovi amaranta – 284 mg po šolji

Listovi maslačka – 147 mg po šolji

Brokoli – 60 mg po šolji

Ove namirnice su, pored kalcijuma, prepune vitamina, minerala i antioksidanasa koji dodatno čuvaju vaše zdravlje.

Magične semenke za jake kosti

Mak – 260 mg na dve kašike

Susam – 88 mg na kašiku

Amarant (žitarica) – 116 mg po šolji

Dodajte ih u smoothie, ovsenu kašu ili salatu da biste svakodnevno pojačali unos kalcijuma.

Neočekivani izvori kalcijuma u kuhinji

Pored povrća i semenki, kalcijum možete pronaći i u:

Tofu (količina varira po marki)

Tortiljama obogaćenim kalcijumom

Žitaricama s dodatkom minerala

Uvek proverite deklaraciju proizvoda kako biste znali tačnu vrednost unosa.

Kako obezbediti dovoljnu količinu kalcijuma svakog dana

Uključite raznovrsne izvore kalcijuma u obroke

Povećajte unos lisnatog povrća i semenki

Birajte obogaćene proizvode mlekom i biljnim namirnicama

Kombinujte kalcijum s namirnicama bogatim vitaminom D za bolju apsorpciju

Kalcijum nije privilegija mlečnih proizvoda. Od zelenog lisnatog povrća i semenki do tofua i obogaćenih žitarica, izbor zdravih namirnica u vašoj kuhinji može učiniti velike stvari za dugovečnost vaših kostiju.

