Srbi je retko jedu, a prepuna je kalcijuma: Zaboravljena namirnica iz vaše kuhinje jača kosti bolje od mleka

Foto: Pexels/Polina Tankilevitch

Većina ljudi veruje da je kalcijum rezervisan za mlečne proizvode, ali istraživanja pokazuju suprotno. Manjak ovog minerala može izazvati lomljive kosti, labave zube i probleme s mišićima, pa je važno proširiti spektar namirnica koje redovno jedemo.

Zašto je kalcijum nezamenljiv za vaše telo

Kalcijum čini više od 99 % svojih zaliha u kostima i zubima, dok preostali deo učestvuje u kontrakciji mišića, prenosu nervnih impulsa i zgrušavanju krvi. Stručnjaci preporučuju odraslima unos od oko 1000 mg dnevno, dok žene starije od 50 i muškarci preko 70 godina treba da ciljaju na 1200 mg.

Lisnato povrće bogato kalcijumom

  • Kelj (kuvan) – 177 mg po šolji
  • Listovi amaranta – 284 mg po šolji
  • Listovi maslačka – 147 mg po šolji
  • Brokoli – 60 mg po šolji

Ove namirnice su, pored kalcijuma, prepune vitamina, minerala i antioksidanasa koji dodatno čuvaju vaše zdravlje.

Magične semenke za jake kosti

  • Mak – 260 mg na dve kašike
  • Susam – 88 mg na kašiku
  • Amarant (žitarica) – 116 mg po šolji

Dodajte ih u smoothie, ovsenu kašu ili salatu da biste svakodnevno pojačali unos kalcijuma.

Neočekivani izvori kalcijuma u kuhinji

Pored povrća i semenki, kalcijum možete pronaći i u:

  • Tofu (količina varira po marki)
  • Tortiljama obogaćenim kalcijumom
  • Žitaricama s dodatkom minerala

Uvek proverite deklaraciju proizvoda kako biste znali tačnu vrednost unosa.

Kako obezbediti dovoljnu količinu kalcijuma svakog dana

  • Uključite raznovrsne izvore kalcijuma u obroke
  • Povećajte unos lisnatog povrća i semenki
  • Birajte obogaćene proizvode mlekom i biljnim namirnicama
  • Kombinujte kalcijum s namirnicama bogatim vitaminom D za bolju apsorpciju

Kalcijum nije privilegija mlečnih proizvoda. Od zelenog lisnatog povrća i semenki do tofua i obogaćenih žitarica, izbor zdravih namirnica u vašoj kuhinji može učiniti velike stvari za dugovečnost vaših kostiju.

