Srbi masovno piju surutku jer misle da je zdrava: Lekar otkrio koja je najbolja, a koju treba izbegavati

„Ne možemo svaku surutku da nazivamo zdravom“

Mnogi je piju, veruju da je zdrava, a kažu da je najbolja za jetru. Ipak, nije svaka surutka zdrava, kaže dr Bojana Mandić koja je u „Jutru“ na Prvoj otkrila sve detalje.

-Surutka je zapravo nusprodukt u obradi mleka, kada je u pitanju mlečna industrija. Smatra se da neke fabrike koje prave velike količine sira, dnevno mogu da proizvedu 50.000 litara surutke. Smatra se lekovitom, ali ona je, pre svega, otpadni produkt mlečne industrije. Najvažnije je da ne možemo svaku surutku da nazivamo zdravom, jer ima mnogo različitih vrsta i varijabilnih faktora koji dovode do pitanja da li je lekovita ili ne“, kaže dr Mandić .

Ona dodaje i da ne možemo da tvrdimo da je lekovita.

Ne postoje kliničke studije na ljudima koje dokazuju lekovitost. To je najvažnije za nas lekare, da znamo da postoji potvrda da neka supstanca ima lekovite osobine. Vrlo je nezgodno pričati o naučnim dokazima kada je u pitanju ishrana. Kada uzmemo surutku u obzir, prvi varijabilni faktor jeste od koje životinje potiče surutka, da li je od neke koja je na slobodnoj ispaši ili od životinje koja je zatočena u hangaru – objašnjava doktorka.

Surutka u prahu je najgori oblik, kaže dr Mandić.

– Kozja surutka je zdravija od kravlje, ima bolji sastav. I kravlja je u redu, ali ako pronađete proizvod za koji možete da znate da je

krava sa slobodne ispaše, da je jela više trave, a manje kukuruza i industrijske hrane. Važna je obrada mleka, mora da prođe proces pasterizacije. Ona je vrlo važna jer se uništavaju štetni mikrobi. Međutim, pasterizacija je proces zagrevanja mleka na 72 stepena Celzijusa, a proteini surutke se razgrađuju na 60. Tako da, onda je upitno šta mi na kraju pijemo – objašnjava doktorka.

Postoje različiti oblici surutke – tečna, u prahu, prečišćeni proteini. Doktorka Mandić napominje da sve to spada u varijabalne faktore, ali surutka u prahu je vrsta koja se ne preporučuje.

– Što svežija surutka, to bolje, pogotovo ako nije prošla proces pasterizacije. Danas je vrlo teško pronaći sirovu surutku. Tako se čuvaju enzimi i proteini. Surutka u prahu je najgori oblik. Kada pogledate sastav, to je vrlo mala količina proteina. Videćete da je 70 odsto laktoza. Postoje enzimi koji potpomažu jetri, ali to su istraživanja koja su rađena na životinjama“, kaže doktorka i dodaje:

„Dokazano je da podstiče stvaranja glutationa. To je antioskidant koji stvara naša jetra i samim tim podstiče regeneraciju. Ljudi koji su osetljivi na laktoru, ne bi trebalo da koriste surutku, naročito surutku u prahu. To je kao da ste uzeli šećer u prahu. Lično ne preporučujem pacijentima da piju surutku“, kaže dr Bojana Mandić.

