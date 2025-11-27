Srbi su poludeli za ovim uljem, ali kardiolog upozorava da je „smrt“ za srce!

Stručnjaci Klinike Mejo kažu da se kupci čuvaju, posebno kada je u pitanju ovo ulje jer može imati uticaja na rad srca

Srbi poslednjih godina masovno koriste jedno ulje za koje kardiolozi i nemaju baš najbolje mišljenje kada je u pitanju srce

Brza pretraga interneta otkriva članke koji preporučuju kokosovo ulje za sve, od poboljšanja pamćenja do poboljšanja zdravlja srca.

Stručnjaci Klinike Mejo kažu da se kupci čuvaju, posebno kada je u pitanju kokosovo ulje i vaše srce.

„Dobro je za vašu kožu, nije dobro za vaše telo.“

Kardiolog dr Stiven Kopecki kaže da kokosovo ulje nije dobro za zdravlje srca, jer podiže loš holesterol. „Pre četrdeset godina sprovedena je studija koja je proučavala puter, mast, goveđe ili kokosovo ulje. Koja namirnica vam je najviše podigla loš holesterol? Pogađate? To je bilo kokosovo ulje.”

Kako biljka može biti gora od životinjske masti?

„Znamo da je kokosovo ulje veoma zasićena mast. Iako raste iz zemlje, i ništa što raste iz zemlje nema holesterol u sebi. To je zasićena mast koja se pretvara u holesterol.“

Dr Kopecki kaže da je kokosova voda u redu, kao i povremene pahuljice na salatama ili poslasticama. Ali izbegavajte kokosovo ulje. „Nemoj to jesti. To zaista podiže vaš loš holesterol.“

Istraživači razotkrivaju mračne strane

Zasićene masti čine oko 90 odsto masnih kiselina u kokosovom ulju, što stručnjaci povezuju s povišenim holesterolom i rizikom od srčanih oboljenja ako se unosi u prevelikim količinama. Osim toga, kod osetljive kože može izazvati iritaciju ili stvaranje mitisera. Nije svaki “zeleni” trend za svakoga.

Prednosti

S druge strane, kokosovo ulje je bogato laurinskom kiselinom koja deluje antibakterijski i antigljivično. Mnogi dermatolozi ga preporučuju kao prirodni balzam za ispucale usne i suvu kožu ruku, a frizeri ga hvale za sjaj i mekoću kose. Njegova gustina pomaže u zadržavanju vlage, što je idealno tokom hladnih meseci kada koža najviše pati.

Kako ga najpametnije koristiti

Evo nekoliko proverenih saveta:

– koristiti ga kao maslac za kožu posle tuširanja, dok je telo još vlažno

– dodati kašičicu u jutarnji smuti ili ovsene pahuljice umesto drugog ulja

u kulinarstvu birati niske ili srednje temperature prženja kako bi očuvao nutritivne vrednosti

Šta kažu stručnjaci

Nutricionisti preporučuju da dnevni unos zasićenih masti ne prelazi 10 odsto ukupnog kalorijskog unosa, pa je pametno ograničiti kokosovo ulje na jednu do dve kašike dnevno. Ako imate povišen holesterol ili srčane tegobe, konsultujte se s lekarom pre nego što ga uvedete u rutinu.

