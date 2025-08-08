Srpska pica bolja i od italijanske: Večera kakvu samo možete da poželite!

Pica je u Srbiji izuzetno omiljena, a Italija je njena prava „domovina“. U različitim krajevima, razlikuju se mišljenja o veličini i dodacima.

Ako želite da jedete picu kao Italijani, nemojte tražiti nikakve „egzotične“ dodatke – piletinu ili ananas, pa čak ni kečap ili parmezan. Mnogi kažu da je srpska pica ukusnija i od italijanske Isprobajte ovaj recept i uverite se i sami

Sastojci:

300 g brašna (sada ima da se kupi brašno baš za pizzu)

1 paketić svežeg kvasca

1 kašičica soli

1 kašičica šećera

malo mleka

100 ml tople vode

50 ml ulja

Nadev:

5 kašika pelata

4 režnja pršute

5 režnjeva slanine

5 listića kačkavalja

1/2 glavice crnog luka

1/2 crvene paprike šilje

1 jaje

3 feferone

Po želji:

masline

origano

Priprema:

Kvasac izmrvite i pomešajte s mlakim mlekom i kašičicom šećera.

Od brašna, soli, kvasca, ulja i tople vode umesite testo. Ostavite oko sat vremena da nadođe.

Premesite testo i dok čekate pripremite nadev. Zatim premesite testo još jednom i ostavite ga da nadođe još malo.

Rastanjite testo tako u okrugli oblik, stavite u pleh pa namažite pelat, a potom naređajte i ostale namirnice.

Pecite u rerni 20 minuta na 200 stepeni.

Kad primetite da je pica skoro pečena, dodajte jaje odozgo i vratite u rernu.

Pecite još 10 minuta. Po želji pospite origano i dodajte masline.

Na kraju – kako da jedete picu? Slobodno zaboravite viljušku i nož, pravi Italijani će najčešće samo presaviti krišku na pola po dužini i jesti picu prstima.

