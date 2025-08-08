Srpska pica bolja i od italijanske: Večera kakvu samo možete da poželite!

Pica je u Srbiji izuzetno omiljena, a Italija je njena prava „domovina“. U različitim krajevima, razlikuju se mišljenja o veličini i dodacima.
Ako želite da jedete picu kao Italijani, nemojte tražiti nikakve „egzotične“ dodatke – piletinu ili ananas, pa čak ni kečap ili parmezan. Mnogi kažu da je srpska pica ukusnija i od italijanske Isprobajte ovaj recept i uverite se i sami
Sastojci:
- 300 g brašna (sada ima da se kupi brašno baš za pizzu)
- 1 paketić svežeg kvasca
- 1 kašičica soli
- 1 kašičica šećera
- malo mleka
- 100 ml tople vode
- 50 ml ulja
Nadev:
- 5 kašika pelata
- 4 režnja pršute
- 5 režnjeva slanine
- 5 listića kačkavalja
- 1/2 glavice crnog luka
- 1/2 crvene paprike šilje
- 1 jaje
- 3 feferone
Po želji:
- masline
- origano
Priprema:
Kvasac izmrvite i pomešajte s mlakim mlekom i kašičicom šećera.
Od brašna, soli, kvasca, ulja i tople vode umesite testo. Ostavite oko sat vremena da nadođe.
Premesite testo i dok čekate pripremite nadev. Zatim premesite testo još jednom i ostavite ga da nadođe još malo.
Rastanjite testo tako u okrugli oblik, stavite u pleh pa namažite pelat, a potom naređajte i ostale namirnice.
Pecite u rerni 20 minuta na 200 stepeni.
Kad primetite da je pica skoro pečena, dodajte jaje odozgo i vratite u rernu.
Pecite još 10 minuta. Po želji pospite origano i dodajte masline.
Na kraju – kako da jedete picu? Slobodno zaboravite viljušku i nož, pravi Italijani će najčešće samo presaviti krišku na pola po dužini i jesti picu prstima.
