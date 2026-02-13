Šta će se desiti ako svako jutro na prazan želudac pojedete 2 karanfilića?

Za karanfilić znamo već hiljadama godina. Ovaj popularni začin, koji potiče iz Azije, u Evropi je nekad bio vredan poput zlata.

Karanfilić je neizostavan deo u pripremi mnogih jela, a uskoro će zamirisati i u kuvanom vinu.

Danas više nije tako skup, ali njegova nutritivna vrednost i uticaj na zdravlje ostali su nepromenjeni.

Mnoge studije idu u prilog svakodnevnoj konzumaciji karanfilića zbog njihovog uticaja na zdravlje i brojnih dobrobiti koje donose. Karanfilići se mogu žvakati, iako su malo tvrđi, zdrobiti u avanu ili dodavati čajevima, a iz osušenih cvetnih pupoljaka mirisnih karanfilića može se dobiti i eterično ulje. Uobičajena preporučena doza su dva karanfilića na prazan želudac svaki dan.

Medical news today piše o pozitivnom uticaju karanfilića na zdravlje, a spominju i njihovu primenu u oralnoj higijeni, lečenju dijabetesa, odbrani od virusa i ćelija raka. Takođe upozoravaju na moguće nuspojave konzumacije.

Poboljšanje oralne higijene

U studiji iz 2014. objavljenoj na web stranici Nacionalne medicinske biblioteke SAD-a, istraživači su ispitali efekat korišćenja ulja klinčića kao prirodne metode za održavanje oralnog zdravlja.

Uporedili su efikasnost domaće biljne tečnosti za ispiranje usta koja sadrži ulje karanfilića, bosiljka i čajevca s komercijalnom vodicom za ispiranje usta koja sadrži eterična ulja.

Domaća tečnost pokazala se jednako efikasnom u sprečavanju plaka ili gingivitisa kao i komercijalna, a u uklanjanju štetnih bakterija pokazala je i bolje rezultate.

Snižavanje šećera u krvi

Istraživanja na životinjama pokazala su da ekstrakt karanfilića ili jedenje zdrobljenih karanfilića pomaže telu u regulaciji šećera u krvi.

Tako su pacovi koji su redovno konzumirali prah karanfilića imali u proseku nižu vrednost šećera u krvi od pacova koji nisu konzumirali ovaj prah. Kod miševa s insulinskom rezistencijom, koja sprečava telo da efikasno koristi insulin i time metabolizuje šećere, efekti rezistencije smanjeni su kada su konzumirali ekstrakt karanfilića.

Analgetski efekat

Eugenol, glavno aktivno jedinjenje karanfilića, odgovoran je za analgetsko ili ublažavajuće delovanje karanfilića.

Studija iz 2013. sprovedena na laboratorijskim miševima dokazala je da konzumacija ulja karanfilića ili vodenog ekstrakta ima analgetsko delovanje. Tradicionalna kineska medicina preporučuje žvakanje karanfilića kod zubobolje.

Redovna konzumacija karanfilića na prazan želudac pomaže u smanjenju migrena i glavobolja, piše stranica Hindustan Timesa.

Bolja odbrana od herpesa i gripa

Laboratorijska studija objavljena u martu ove godine pokazala je da eugenol dokazano sprečava razmnožavanje virusa i smanjuje infekciju virusom herpes simplex tipa 1 (HSV-1) i 2 (HSV-2) i deluje na viruse hepatitisa A i gripa, piše Health.com.

Bolja odbrana od ćelija raka

Laboratorijska istraživanja pokazala su da ekstrakt karanfilića može usporiti rast nekoliko vrsta ljudskih ćelija raka.

Nuspojave konzumacije

Međutim, prema američkom Nacionalnom centru za biotehnološke informacije, postoji nekoliko opasnosti povezanih s konzumacijom eteričnog ulja karanfilića.

Može izazvati iritaciju kože, očiju i disajnog sistema ili alergijsku reakciju na koži. Ulje je takođe zapaljivo i može biti smrtonosno ako se udiše. U jednom slučaju, 15-mesečno dete je doživelo zatajenje jetre nakon što je konzumiralo deset mililitara ulja karanfilića. U drugom slučaju, dvogodišnje dete koje je popilo 5 do 10 mililitara ulja imalo je niz zdravstvenih problema: Palo je u komu, imalo je oštećenje jetre i probleme sa zgrušavanjem krvi.

Karanfilići takođe mogu povećati mogućnost krvarenja ili pojačati odgovor tela na varfarin, jedan od aktivnih sastojaka.

Važno je razgovarati o upotrebi bilo kojeg biljnog proizvoda sa svojim lekarom, upozorava medicalnewstoday.com.

Koliko je bezbedna konzumacija karanfilića?

Sigurna količina karanfilića koju možete bezbedno pojesti (osim u slučaju preosetljivosti na neku od materija) je 1 do 3 karanfilića dnevno, tvrde mnoge stranice koje pišu o njihovom pozitivnom delovanju na zdravlje.

Neki savetuju da bi, radi sigurnosti, bilo bolje prestati da jedete karanfilić svaki dan na nedelju ili dve ili ih jesti svaki drugi dan.

