Šta će se dogoditi sa vašim organizmom ako jedete 6 suvih šljiva dnevno? 

Suve šljive su odlične za zdravlje. Svakodnevna konzumacija suvih šljiva može poboljšati probavu, ojačati kosti, regulisati holesterol i doprineti zdravlju srca i imunog sistema.

Evo kako suve šljive deluju na telo kada se redovno konzumiraju, ovo su samo neke od njihovih pogodnosti:

Dobre su za krv

Nedostatak gvožđa u telu može prouzrokovati anemiju, što može dovesti do ozbiljnih komplikacija, poput hroničnog umora, problema sa srcem ili plućima, kao i problemi prilikom trudnoće.

Suve šljive su odličan izvor gvožđa, što ih čini jednim od boljih proizvoda koji pomažu u sprečvanju navedenih problema.

Poboljšavaju probavu

Suve šljive su prepune vlakana, a jedna šolja ovog voća bez koštica sadrži 12 grama rastvorljivih vlakana, što pored prirodnog laksativa sorbitola, pomaže u pravilnom radu creva.

Tim povodom preporučljivo je pojesti bar šest suvih šljiva dnevno.

Pospešuju brojne funkcije tela

U 100 grama suvih šljiva ima 732 miligrama kalijuma. Ovaj makromineral je od suštinskog značaja za naše telo, jer mu pomaže da pravilno funkcioniše i sprečava brojne bolesti, prenosi Bright side.

Kalijum smanjuje rizik od moždanog udara, jača kosti i mišiće i podstiče pravilno funkcionisanje nervnog sistema.

Svakodnevno se preporučuje unos od oko 4.700 miligrama kalijuma, a to ćete postići ukoliko suve šljive kombinujete u ishrani sa lisnatim zelenim povrćem, bananama ili jabukama.

Regulišu odlazak u toalet

Ukoliko patite od zatvora, to može izvršiti dodatni pritisak na vašu bešiku i prouzrokovati češće mokrenje.

Da biste to sprečili, potrebno je da napavite sledeću smesu: šolju soka od jabuke, šolju ovsenih pahuljica i 3/4 šolje suvih šljiva.

Pomešajte dobijenu smesu i 1-2 kašike rastvorite u 240 mililitara vode i popijte pred spavanje. Već sutradan ćete videti pozitivan efekat.

Jačaju kosti

Ukoliko patite od osteoporoze ili ste u rizičnoj grupi da je dobijete, konzumiranje suvih šljiva, naročito kod žena, sprečava pojavu ove neprijatne bolesti.

Regulišu krvni pritisak

Visok krvni pritisak ponekad nema izražene simptome, ali podmuklo utiče na srce, bubrege i stvara druge probleme u telu. Ukoliko suve šljive kombinujete sa suvim grožđem, smanjićete rizik od pojave krvnog pritiska.

Tope kilograme

Zahvaljujući vlaknima, konzumiranje suvih šljiva može vam pomoći da duže vreme ostanete siti i uspešno kontrolišete telesnu masu.

U ovoj studiji učestvovale su dve grupe gojaznih žena. Jednoj grupi su u zdravu ishranu uključene suve šljive i za 12 nedelja žene iz te grupe izgubile su 4,4 kilograma.

Preporučena količina i način konzumacije

Preporučena dnevna doza: 4–6 suvih šljiva dnevno je dovoljno za većinu ljudi.

Kako ih jesti: Mogu se konzumirati samostalno, dodati u ovsenu kašu, smoothie, salate ili koristiti u pripremi zdravih kolača.

Napomena: Prekomerna konzumacija može izazvati nadutost ili dijareju zbog visokog sadržaja vlakana i sorbitola.

Ko treba da bude oprezan?

Osobe sa sindromom iritabilnog creva (IBS) ili osetljivošću na sorbitol treba da ih konzumiraju umerenije.

Dijabetičari treba da ih uključe u ishranu uz kontrolu unosa ugljenih hidrata.

Suve šljive su prava mala nutritivna bomba – ako ih uključite u svakodnevnu rutinu, mogu značajno doprineti vašem zdravlju.

