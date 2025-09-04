Šta je ovas, a šta musli? Evo koji je bolji ako hoćete brzo da istopite salo

Ako vam je cilj da smršate, čist ovas je generalno bolji izbor od muslija. Glavni razlog leži u tome što su kupovni musliji često prepuni skrivenih šećera, ulja i suvog voća, što značajno povećava njihovu kalorijsku vrednost, a da toga niste ni svesni. Sa druge strane, ovas je čista žitarica čiju pripremu i dodatke u potpunosti kontrolišete, prenosi n1info.rs.

Skriveni, nepoželjni sastojci u musliju

Iako musli zvuči kao savršen zdrav obrok – mešavina žitarica, orašastih plodova, semenki i sušenog voća – istina je često drugačija. Proizvođači neretko dodaju šećere ili med kako bi poboljšali ukus, a ponekad se mešavina i peče sa raznim uljima da bi postala hrskavija, čime se pretvara u ono što se zove granola. Sušeno voće, iako potpuno prirodno, ipak je koncentrovani izvor šećera. Sve ovo zajedno doprinosi tome da jedna porcija muslija može imati znatno više kalorija i šećera nego što očekujete.

Jednostavan ovas

Ovas, odnosno ovsene pahuljice, predstavljaju celu žitaricu i izvanredan su izvor vlakana, posebno beta-glukana. Ova vlakna pomažu da se duže osećate sito, što je ključno za kontrolu apetita i mršavljenje. Pored toga, ovas pomaže u održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi, sprečavajući taklo nagle napade gladi. Kada pripremate ovsenu kašu, vi ste ti koji odlučujete šta ćete dodati – sveže voće, malo orašastih plodova ili cimet.

Kako doneti pravu odluku?

Da li ovo znači da musli treba potpuno izbaciti iz ishrane? Ne nužno. Ako se odlučite za musli, pažljivo čitajte deklaracije i birajte onaj bez dodatih šećera i ulja. Još bolja opcija je da napravite sopstvenu mešavinu kod kuće, koristeći čist ovas, sveže orašaste plodove, semenke i samo malo suvog voća. Na taj način, dobijate sve prednosti raznovrsnih sastojaka, ali bez nepotrebnih kalorija.

Ipak, za siguran i jednostavan put ka mršavljenju, skromna ovsena kaša ostaje pouzdaniji izbor.

