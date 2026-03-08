Šta je zajedničko svim stogodišnjacima? Naučnici otkrili jednu vrstu hrane koja produžava život

Naučnici su pratili stogodišnjake 20 godina i otkrili jednu stvar u njihovoj ishrani - hrana koja produžava život nije ono što većina očekuje.

Hrana koja produžava život postoji i nije skupa ni nedostupna. Kineska studija pratila je ljude starije od 80 godina punih 20 godina i otkrila da su oni koji su jeli hranu životinjskog porekla imali znatno veće šanse da dožive 100 godina.

Meso, riba, jaja, mlečni proizvodi – nije važno koji od njih. Važno je da su bili na tanjiru.

Šta je otkrilo istraživanje koje je trajalo 20 godina

Podaci su prikupljani od 1998. do 2018. godine, a istraživači su pratili prehrambene navike učesnika i upoređivali ih sa njihovom dugovečnošću. Rezultati su pokazali da su osobe koje nisu konzumirale meso imale manju verovatnoću da dožive 100 godina u poređenju sa onima koji su ga jeli.

Zanimljivo je da se ta razlika pokazala prvenstveno kod ispitanika koji su bili pothranjeni i mršavi, dok kod starijih osoba sa zdravom telesnom težinom konzumacija mesa nije pokazala značajnu razliku.

Učesnici koji nisu jeli meso, ali su konzumirali mlečne proizvode, ribu ili jaja, imali su slične šanse da dožive stotu godinu kao i oni koji su jeli meso. To sugeriše da nije reč o mesu kao takvom, već o adekvatnom unosu nutrijenata koje meso obezbeđuje.

Zašto se prehrambene potrebe menjaju sa starenjem

Sa godinama apetit opada, mišićna masa se gubi, a kosti slabe. Sve to povećava rizik od neuhranjenosti i krhkosti organizma. A pothranjenost u starosti direktno je povezana sa kraćim životnim vekom.

Proteini, vitamin D, vitamin B12 i kalcijum postaju ključni u poznijim godinama. Voće i povrće i dalje su važni, ali vitamin B12 iz biljnih izvora teško je nadoknaditi. Upravo taj vitamin jedan je od ključnih faktora dugovečnosti.

Koja je hrana koja produžava život prema ovoj studiji

Zaključak istraživanja nije da meso spašava život. Istraživači su zaključili da umerene količine namirnica životinjskog porekla pomažu u prevenciji pothranjenosti.

Meso, riba, jaja, mlečni proizvodi – svaki od njih može biti dovoljan. Bitno je da stariji organizam dobije ono što mu treba. Hrana koja produžava život u poznijim godinama je ona koja obezbeđuje dovoljno proteina i vitamina koje telo više ne može lako da nadoknadi samo.

Ishrana u starijem dobu zahteva posebnu pažnju

Potrebe organizma u osmoj i devetoj deceniji života znatno se razlikuju od potreba mlađih osoba. Potrebe se menjaju, telo se menja, a ishrana mora da prati te promene.

Kao što pokazuje ovo istraživanje, hrana koja produžava život nije formula ni tajna. To je pažnja prema onome što telo zaista treba u svakom životnom periodu.

