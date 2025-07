Šta se sve dešava u našem telu ako svaki dan pijemo pivo? Stručnjaci dali odgovore

Pivo, kao i svako alkoholno piće, može znatno uticati na vaše telo. Kao i za svaku prijatnu hranu ili piće, umerenost je ključna za odgovorno uživanje u pivu.

Dok neke studije sugerišu da umerena konzumacija piva može ponuditi određene zdravstvene prednosti, kao što je jačanje zdravlja srca i obezbeđivanje esencijalnih hranljivih materija, svakodnevno ispijanje piva može dovesti do brojnih zdravstvenih problema.

Svakodnevna konzumacija piva ima brojne posledice, od debljanja i problema sa jetrom do poremećaja sna i dehidracije. Zato je od suštinskog značaja da razumete kako ovaj voljeni napitak deluje na vaše telo i potencijalne posledice preteranog uživanja.

Povećanje telesne težine

Pivo ima mnogo praznih kalorija, što doprinosi povećanju težine ako se pije svakodnevno. Prema studiji iz 2015. godine, te dodatne kalorije, posebno zbog sadržaja ugljenih hidrata u pivu, mogu se brzo sabrati. Povećanje telesne težine može dovesti do različitih zdravstvenih problema, uključujući gojaznost i povezane komplikacije.

Majkl Masi, CPT, sertifikovani lični trener u Garage Gim, rekao je za Eatthis.com:

„Pivo može biti visokokalorično i doprineti povećanju telesne težine. IPA su posebno kalorijski guste i svakodnevna potrošnja bi otežala gubitak težine.“

Dehidracija

Svakodnevno konzumiranje piva može izgledati bezopasno, ali može dovesti do dehidracije, ostavljajući vas iscrpljenim. Alkohol je diuretik, koji podstiče vaše telo da izbaci više tečnosti nego što unosite. Istraživanja pokazuju da dehidracija može dovesti do glavobolje, umora, preterane žeđi i letargije.

„Alkohol je diuretik, što znači da podstiče gubitak tečnosti i može dovesti do dehidracije“, kaže Masi.

„Status hidratacije će igrati ulogu u vašem mamurluku i uticati na metriku fizičkog učinka. Dakle, svakodnevno pijenje dolazi sa povećanim značajem dobijanja dovoljno vode iz drugih izvora.“

Oslabljen imuni sistem

Pregled iz 2015. je otkrio da prekomerna konzumacija alkohola može potisnuti imunološku funkciju, čineći vas podložnijim infekcijama.

„Alkohol može oslabiti vaš imuni sistem, čineći vas podložnijim bolestima“, upozorava Masi. „To takođe može ugroziti napore oporavka uopšte, što dovodi do smanjenog radnog kapaciteta u teretani.“

Povećan rizik od bolesti jetre

Nije tajna da svakodnevna konzumacija piva dovodi vašu jetru u opasnost. Prema Nacionalnom institutu za zdravlje (NIH), prekomerni unos alkohola može vremenom dovesti do upale jetre, masne bolesti jetre i ciroze.

„Hronično pijenje može dovesti do masne jetre, hepatitisa ili ciroze. Ipak, rizici za ovo su mnogo manji kada se pije umereno“, kaže Masi.

Poremećaj sna

Iako vas pivo u početku može učiniti pospanim, istraživanja pokazuju da alkohol ometa kvalitet sna, što dovodi do čestih buđenja i nedostatka regenerativnog odmora. S vremenom, to može dovesti do poremećaja sna i umora tokom dana.

„Pokazalo se da alkohol smanjuje vreme potrebno da se zaspi i povećava količinu dubokog sna tokom prve polovine noći. Međutim, ovaj efekat se preokreće tokom druge polovine noći“, objašnjava Masi.

„Konzumacija alkohola može dovesti do češćih buđenja, skraćene REM faze (faze spavanja) – ključne za pamćenje i regulaciju raspoloženja – i sveukupno lakšeg, iscepkanijeg sna. Ovaj poremećaj može rezultirati time da se neosveženi i umornim budite, bez obzira na trajanje sna.“

Nedostaci hranljivih materija

Alkohol može ometati apsorpciju esencijalnih vitamina i minerala, što dovodi do potencijalnih nedostataka hranljivih materija. Konkretno, može ometati apsorpciju vitamina B, koji igra ključnu ulogu u proizvodnji energije i opštem zdravlju.

„Alkohol, bez obzira na izvor, ometa apsorpciju hranljivih materija na više načina“, kaže Masi.

„Alkohol može da upali sluznicu želuca, što dovodi do smanjene proizvodnje želudačne kiseline, što je ključno za varenje određene hrane. Pošto je jetra centralna za metabolizam hranljivih materija, kompromis ovog organa će narušiti sposobnost skladištenja i korišćenja određenih vitamina i minerala. Takođe, dejstvo alkohola kao diuretika može dovesti do gubitka minerala kao što su kalijum, magnezijum i kalcijum ako se ne zamene na adekvatan način.“

Zdravlje kože

Alkohol dehidrira, a hronična dehidracija može dovesti do suve kože koja se ljušti. Pored toga, alkohol širi krvne sudove, što može dovesti do crvenila lica i kapilara koji pucaju.

„Vremenom, dehidracija može da smanji elastičnost kože i doprinese razvoju finih linija i bora. Pored toga, alkohol može da ometa apsorpciju hranljivih materija, uključujući esencijalne vitamine kao što su vitamin A i antioksidansi, koji su ključni za zdravlje kože. Nedostaci ovih hranljivih materija mogu oštetiti sposobnost kože da se regeneriše i zaštiti od stresora iz okoline. Kod nekih pojedinaca, alkohol takođe može da pogorša upalna stanja kože kao što je rozacea, što dovodi do izbijanja i povećanog crvenila.“

Nedostatak koordinacije

Dok bi vas jedno pivo moglo opustiti, više pića može poremetiti vašu koordinaciju i motoričke sposobnosti. Ovo može da dovede do narušenog rasuđivanja, povećanog rizika od nesreća i potencijalnih povreda.

„Alkohol utiče na vaše motoričke sposobnosti i vreme reakcije. U zavisnosti od vaše tolerancije i količine koju pijete, možda se izlažete riziku od povrede ili barem lošeg učinka fizičkim naporima“, objašnjava Masi.

Poremećaj šećera u krvi

Prema studiji iz 2015. objavljenoj u Biomolecules, redovna konzumacija piva može uticati na nivo šećera u krvi, što dovodi do potencijalnih problema poput insulinske rezistencije i povećanog rizika od dijabetesa tipa 2. To je zato što sadržaj šećera u nekim vrstama piva, zajedno sa efektima alkohola na regulaciju insulina, može poremetiti sposobnost vašeg tela da efikasno upravlja šećerom u krvi.

„Umerene do visoke doze alkohola mogu da izazovu smanjenje nivoa glukoze u krvi, delom zato što alkohol može da ometa sposobnost jetre da proizvodi glukozu. Pored toga, alkohol može da poremeti hormonski odgovor tela, menjajući lučenje insulina iz pankreasa. Vremenom, uz hroničnu konzumaciju alkohola, ovi efekti mogu doprineti smanjenju osetljivosti na insulin, što znači da telu treba više insulina da efikasno obrađuje glukozu“, kaže Masi.

Povećan rizik od raka

Prema Nacionalnom institutu za rak, svakodnevna konzumacija piva povećava rizik od određenih karcinoma, uključujući rak usta, grla i jednjaka. Etanol u pivu može oštetiti ćelije koje oblažu ove oblasti, povećavajući podložnost razvoju raka.

(b92)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com