Šta se desi sa telom kad izbacite šećer na 2 nedelje: Promene koje ćete prvo osetiti na koži i raspoloženju

Vratite licu sjaj i prekinite stalni umor. Evo kakve vas promene čekaju nakon dve nedelje bez šećera – od lepšeg tena do naleta energije.

Većina nas hronični umor i loš ten pripisuje stresu ili godinama, a retko ko pomisli da problem možda leži u svakodnevnom šećeru koji unosimo kroz kafu, sokove i grickalice. Dve nedelje bez šećera često su dovoljne da koža izgleda lepše, a koncentracija tokom dana bude bolja.

Onog trenutka kada prekinete ovaj začarani krug, vaše telo prestaje da troši energiju na borbu sa viškom glukoze i počinje proces duboke regeneracije koji ćete prvo videti u ogledalu.

Lice se čisti, a podočnjaci nestaju

Prvo što ćete primetiti već nakon pet ili šest dana jeste stanje vaše kože. Ovaj detoks od šećera smanjuje upale u telu, a to se na licu vidi kroz nestanak crvenila i akni. Čim se desi prestanak unosa prostih ugljenih hidrata, koža dobija prirodan sjaj i postaje neverovatno glatka na dodir.

Višak vode koji glukoza zadržava u tkivu polako odlazi, pa će vam i podočnjaci biti znatno manji.

Kraj „moždane magle“ i naglih padova energije

Sigurno vam se dešava da oko tri sata popodne osetite takav pad energije da ne možete da gledate bez kafe. To je klasična zamka koja se dešava dok ste robovi šećera, jer vam on naglo digne insulin, a onda vas ostavi potpuno iscrpljene.

Uz stabilizaciju nivoa šećera u krvi, vaš mozak počinje da radi na „čisto gorivo“, pa ćete osetiti neverovatnu bistrinu tokom celog dana. Raspoloženje vam više neće skakati gore-dole jer ste eliminisali insulinsku klackalicu.

Kako da preživite kritični period:

Mnogi odustanu trećeg dana jer ih uhvati kriza, ali ovi koraci će vam pomoći da sprovedete čišćenje organizma:

Pijte više vode sa limunom: To će smanjiti želju za slatkim i ubrzati izbacivanje toksina.

Povećajte unos dobrih masti: Jaja ili šaka oraha će vas držati sitim dok traje odvikavanje od šećera.

Pazite na skriveni šećer: Čitajte deklaracije jer se veštački zaslađivači i kukuruzni sirup kriju čak i u hlebu.

Spavajte više: Telo često traži „brzu energiju“ kada mu zapravo fali odmor.

Stomak se „izduvava“ i kilogrami idu dole

Nakon što prođu dve nedelje bez šećera, primetićete da vam odeća stoji drugačije. Šećer hrani loše bakterije, a čim prekinete to hranjenje mikroba, nadutost nestaje skoro potpuno.

Vaše telo će konačno početi da koristi sopstvene masne naslage za energiju, što je ključni dokaz da je resetovanje metabolizma uspelo.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com