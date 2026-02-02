Šta se desi u telu ako umesto kafe na prazan stomak popijete čašu vode? Evo šta kažu doktori

Bitno je da usvojimo neke navike koje će poboljšati kompletno stanje organizma. Evo šta se dešava ako popijete čašu vode ujutro.

Mnogi kada se probude najpre doručkuju, drugi kuvaju čaj, neko pije vodu sa limunom, ali većina ljudi buđenje ne može da zamisli bez šoljice kafe. A da li znate šta se dešava u telu ako umesto kafe popijete čašu vode svako jutro?

Način na koji započinjemo dan je važan, zato je bitno da usvojimo neke rituale koji će poboljšati kompletno stanje organizma.

Istina je da to što ćete ujutru da popijete čašu vode koja je mlaka i neće smanjiti broj koji će vaga da pokaže kada stanete na nju, ali ovaj ritual ubrzava metabolizam.

Zdravstvene prednosti konzumiranja vode ujutru

– Konzumiranje tople vode dodatno čisti probavni sistem i sprečava nadutost, te pomaže izlučivanju viška tečnosti u telu – tvrde nutricionisti.

Ako imate infekciju grla i sinusa, praktikujte da popijete ujutru čašu mlake vode.

– Ako imate zapušen nos pomaže u čišćenju i otvaranju disajnih puteva jer toplota će brže pročistiti sluz. Temperatura tečnosti koju pijemo može da utiče i na simptome prehlade – kaže doktorka Nesoči Okeke-Igbokve.

Da čaša mlake vode na prazan stomak utiče na zdravlje zuba, manje je poznato, ali stručnjaci ukazuju da je to odličan ritual.

– Neke bele plombe zbog hladne vode mogu da se stisnu i na taj način odvoje od zuba – kaže doktorka i upozorava da vodite računa da voda ne bude prevruća. Preporuka je da bude sobne temperature.

Topla voda stimuliše protok krvi prema crevima i poboljšava rad probave.

Ona dodaje kako za razliku od hladne, topla voda brže hidrira. U kombinaciji s hranom brže otapa masti koje su zbog toga lakše probavljive.

Topla voda podstiče protok krvi prema tkivima i omogućuje opuštanje mišića, što utiče na smanjenje bolova.

– To pomaže kod svih vrsta bolova, od menstrualnih grčeva do bolova u zglobovima. Dodatno, ako popijete toplu vodu pre odlaska u krevet, brže ćete zaspati i duže ćete biti siti. Nećete se noću buditi zbog hrane. A i kada se probudite, bićete sveži – kaže Okeke Igbokve.

