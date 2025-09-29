Šta se događa ako stalno jedete čips? Kada vidite koje su posledice, više ga nikada nećete kupiti

Čips je omiljena grickalica, ali novo istraživanje upozorava da redovna konzumacija prženog krompira povećava rizik od ozbiljnih zdravstvenih problema i ne bi trebala postati svakodnevni običaj.
Istraživanje i rizik od dijabetesa
Studija objavljena u The British Medical Journalu pokazala je da osobe koje jedu prženi krompir tri puta nedeljno imaju 20% veći rizik od razvoja dijabetesa tipa 2, a pri učestalosti od pet puta nedeljno rizik raste na 27%.
Gojenje i efekt „rollercoastera” šećera
Čips je visokokaloričan, bogat mastima i siromašan vlaknima, pa ne daje osećaj sitosti i lako vodi do prejedanja i nakupljanja kilograma; nakon konzumacije dolazi do naglog porasta, a zatim pada razine šećera u krvi što izaziva umor i ponovnu želju za hranom.
Uticaj soli i srčane bolesti
Jedna porcija čipsa može sadržavati i više od 200 mg natrijuma; prekomeran unos soli opterećuje srce i krvne sudove, povećava krvni pritisak i dugoročno podiže rizik od kardiovaskularnih bolesti i moždanog udara.
Problemi s probavom i mikrobiotom
Zbog manjka vlakana, česta konzumacija čipsa može otežati rad creva, dovesti do zatvora i narušiti ravnotežu crevne mikrobiote što slabi imunitet i negativno utiče na celokupno zdravlje.
Akrilamid i mogući rizik od raka
Prženjem krompira na visokim temperaturama nastaje akrilamid, hemijsko jedinjenje koje je povezano s povećanim rizikom od razvoja karcinoma; povremeno uživanje nije ključni problem, ali svakodnevna konzumacija predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik.
