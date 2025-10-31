Šta se događa s telom ako svaki dan konzumiramo cveklu?

Redovna konzumacija cvekle pruža sve mnoge prednosti, smanjuje rizik od kardiovaskularnih tegoba, poboljšava funkcionisanje organizma i sprečava bolesti povezane sa starenjem.

Postoje brojne zdrave namirnice koje svakodnevnom konzumacijom doprinose zdravlju organizma. Jedna od njih je cvekla, koja je bogata hranljivim materijama korisnim za varenje, cirkulatorni sistem i opšte zdravlje.

Cvekla je dostupna tokom cele godine, a po hranljivosti se ističe kao izvor vlakana, folata i kalijuma. Ove hranljive materije doprinose boljem varenju, smanjuju mogućnost opstipacije, podržavaju pravilno funkcionisanje nervnog sistema i podstiču rad mišića. Folati, pored toga, stimulišu formiranje DNK i drugih genetskih materijala, što je posebno korisno za regeneraciju i rast ćelija.

Cvekla je korisna za sportiste zbog svog uticaja na cirkulatorni sistem: ravnomerno raspoređuje kiseonik, hormone i hranljive materije po celom telu, pomaže im da se brže oporave i poboljšaju funkciju mišića.

Šta se dešava ako jedemo cveklu svaki dan?

Redovna konzumacija cvekle pruža sve navedene prednosti, čime se smanjuje rizik od kardiovaskularnih tegoba, poboljšava funkcionisanje organizma i sprečavaju bolesti povezane sa starenjem. Preporučena dnevna količina je jedna cvekla srednje veličine.

Važno je napomenuti da prekomerna konzumacija cvekle može izazvati neželjene efekte kao što su nelagodnost u stomaku, dijareja ili povećanje gasova. Takođe, zbog betaninskog pigmenta, urin i stolica mogu poprimiti crvenkastu boju, što može biti uznemirujuće, ali ne i opasno.

Kako jesti cveklu?

Cvekla se može konzumirati na različite načine, ali da bi se zadržala većina hranljivih materija, preporučuje se da je jedete sirovu – narezanu na kockice ili narendanu u salatama. Još jedan ukusan i zdrav način je priprema soka od cvekle.

Recept za sok od cvekle:

Cvekli uklonite peteljke i koru i isecite je na kockice.

U blender stavite tri šargarepe, kockice cvekle i sok od jednog limuna.

Po potrebi dodajte malo vode i uživajte. Preporučuje se da se dnevno konzumira oko 250 ml ovog soka.

Cveklu treba konzumirati umereno. Ljudi sa kamenom u žuči ili stomačnim tegobama treba da se konsultuju sa lekarom pre konzumiranja, kako bi izbegli moguće neželjene efekte.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com