Šta se zaista nalazi u ribljim štapićima: Evo šta zaista jedete

Ako vam se čini da su riblji štapići gotovo uvek isti, bez obzira na marku, ne grešite. Evo od čega se zaista prave.

Šta se zaista nalazi u ribljim štapićima: Evo šta zapravo jedete

Riblji štapići jedan su od onih proizvoda koje gotovo svi znamo od detinjstva. Brzi su, jednostavni, jeftini i nekako uvek isti – bez obzira na proizvođača.

Upravo zato retko se pitamo šta su zapravo, od čega se prave i kakvu ribu u njima uopšte jedemo.

Suprotno onome što sugerišu oblik i ambalaža, većina ribljih štapića nije napravljena od celog fileta ribe, nego od tzv. riblje mase. Reč je o usitnjenoj ribi koja se melje, meša i oblikuje u prepoznatljive pravougaone oblike, a zatim panira i zamrzava. Ta masa može sadržavati i vodu, skrob, biljna ulja, stabilizatore i začine – u zavisnosti od proizvođača i cene.

Riba koja se najčešće koristi je aljaski bakalar, ređe oslić, jer su neutralnog ukusa, relativno jeftine i lako se obrađuju. Aljaski bakalar je bela morska riba koja se u velikim količinama lovi u severnom Pacifiku i vrlo je česta u industrijskoj preradi. Sama po sebi nije loša ni nekvalitetna, ali u ribljim štapićima retko kad dolazi u svom „prirodnom“ obliku, piše Index.hr.

Šta piše na deklaraciji ribljih štapića

Na deklaracijama često piše postotak ribe – on se obično kreće između 50 i 65 odsto, a ostatak čine poh i dodaci. Što je udeo ribe veći, to je proizvod bliži onome što bismo intuitivno očekivali pod ribljim štapićima.

Ako vam se čini da su riblji štapići gotovo uvek isti, bez obzira na marku, ne grešite. Usitnjavanje ribe briše razlike u teksturi i ukusu, a paniranje i začini dodatno izjednačavaju utisak. Upravo zato retko kad ćete u njima prepoznati konkretnu vrstu ribe – sve se svodi na blagi „riblji“ ukus i hrskavu koricu.

Postoje, naravno, i skuplje verzije koje se prave od pravih komada fileta, a ne od mlevene mase. Takvi štapići imaju vidljivu strukturu ribe, vlakna i ne raspadaju se u jednoličnu smesu. Međutim, oni su po pravilu skuplji i jasno označeni kao „filetni“.

Dakle, riblji štapići nisu nužno loša hrana, ali nisu ni ono što mnogi misle da jesu. Reč je o industrijski prerađenom proizvodu u kom je riba samo deo priče – a ako želite znate kakvu ribu zapravo jedete, deklaracija je jedino mesto gde ćete dobiti odgovor.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com