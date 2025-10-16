Šta zaista jedete kada pojedete instant nudle? Otkrivena prava istina

Brzo jelo, a spora šteta?

Instant nudle – kineski rezanci u kartonskim ili plastičnim pakovanjima – skoro svako od nas ih je barem jednom probao. Otvorite pakovanje, prelijete ih kipućom vodom, ubacite začine i za nekoliko minuta imate brzinski “egzotični” obrok. Praktično, brzo i jeftino zar ne?

Ali, šta se zapravo krije u tim popularnim paketićima?

Instant nudle su već skuvani i dehidrirani rezanci, najčešće napravljeni od pšeničnog brašna, vode, soli i palminog ulja. Dehidriraju se prženjem u dubokom ulju ili vrućim zrakom, što im daje prepoznatljivu teksturu i omogućava brzo “oživljavanje” kada se preliju vrućom vodom.

Uz rezance obično dolazi i paketić sa začinima i solju, aromatizovano ulje ili umak (soja, sezam, ljuti sos), a ponekad i dehidrirano povrće ili proteini poput sušenih jaja, tofua ili mesa. Sve to daje ukus i miris koji imitiraju poznata kineska ili azijska jela.

“Prašak” iz pakovanja obično sadrži mononatrijev glutamat (MSG), sol, šećer, sušene arome, ekstrakte povrća, začine i ponekad veštačke boje. Iako nije sam po sebi štetan, nutritivno je veoma siromašan.

Većina rezanaca dehidrirana je prženjem, što im povećava udio masti i može stvoriti akrilamid – spoj koji se povezuje s potencijalno štetnim efektima pri učestalim unosima. Alternativa je sušenje vrućim zrakom, koje je nutritivno bolja, ali skuplja i ređa.

Koliko su ovi sastojci štetni?

Instant nudle nisu otrovne, ali nisu ni nutritivno bogate. Sadrže puno soli i zasićenih masti, a skoro da nemaju vlakna, vitamine i proteine. MSG, aditivi i veštačke arome dodaju ukus, ali ne i hranljive vrednosti. Većina studija pokazuje da je MSG siguran u umerenim količinama, a neželjeni efekti se retko javljaju.

Nudle mogu biti praktična užina u hitnim situacijama ili tokom noćne smene, ali redovna konzumacija može doprineti problemima poput povišenog krvnog pritiska, dehidracije i nakupljanja viška kilograma.

Budite umereni.

(n1info.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com