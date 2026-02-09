Šta zapravo unosimo u telo kada jedemo paradajz zimi?

Svi vidimo da zimski paradajz nije isti kao onaj letnji. Saznajte šta zapravo jedete i vredi li ga uopšte kupovati pre nego što mu dođe vreme.

Tokom zimskih meseci na rafovima se mogu naći različite vrste – od čeri paradajza, preko klasičnih srednjih i krupnih plodova, do šarenih sorti. Ostaje pitanje koliko se takav paradajz zaista može meriti sa letnjim, ali i kakvi se procesi kriju iza njegove proizvodnje.

Odakle dolaze i kako se gaje

Većina zimskog paradajza u prodavnicama dolazi iz plastenika ili iz toplijih zemalja poput Španije, Holandije, Italije ili Maroka. Za razliku od letnjeg paradajza koji sazreva na otvorenom sa puno sunca i prirodnih ciklusa, ovaj paradajz se gaji u kontrolisanim uslovima: temperatura, svetlost i vlažnost se pažljivo regulišu tako da biljke rastu i donose plodove tokom cele godine.

Čeri paradajz i minijaturne sorte su posebno pogodne za proizvodnju u plastenicima jer brže sazrevaju i bolje podnose transport.

U plastenicima se koriste đubriva, sistemi za navodnjavanje i, donekle, pesticidi. Ali svi proizvodi moraju da ispunjavaju standarde EU, što znači da su bezbedni za jelo. Međutim, ukus i tekstura ovog paradajza često se razlikuje od letnjeg, sunčanog paradajza koji mnogi pamte iz svojih bašta ili lokalnih pijaca.

Kako se zimski paradajz razlikuje od letnjeg

Zimski paradajz je obično čvršći, sa manje sočnom unutrašnjošću i nešto blažim ukusom. Čeri paradajzi često zadržavaju slađi i intenzivniji ukus od klasičnog velikog paradajza zimi, što ih čini idealnim za salate, grickalice ili ukrašavanje jela. Klasični veći paradajz može da bude blago neutralni zimi, što znači da ne razvijaju punu aromu koju razvija paradajz koji je sazreo na suncu.

Još jedan važan faktor je vreme berbe i transporta: dok letnji paradajz često sazreva na biljci i stiže na tržište gotovo svež, zimski se često bere pre pune zrelosti kako bi izdržali transport, i sazrevaju u skladištima ili na policama. To dodatno utiče na ukus i aromu, čineći ih manje intenzivnim.

Kako odabrati najbolji zimski paradajz

Iako zimski paradajz retko ima tako dobar ukus kao letnji, postoje načini da odaberete najbolji. Izaberite paradajz koji je čvrst, ali blago elastičan na dodir. Proverite boju: intenzivna crvena, narandžasta ili žuta često ukazuje na bolju zrelost i ukus. Proverite miris: trebalo bi da ima prepoznatljiv, blag miris, čak i zimi.

Čeri paradajz često ima bolju teksturu i slađi ukus zimi od većih sorti. Ako imate vremena, možete ga kratko ostaviti na sobnoj temperaturi pre upotrebe – ovo pomaže da se istakne ukus.

Zaključno, zimski paradajz nije loš ili nezdrav, ali se razlikuje od letnjeg paradajza. Manje je sočan, blažeg je ukusa i čvršće teksture. Uz nekoliko trikova u izboru i pripremi, čak i zimski paradajz može biti ukusan i aromatičan, dovoljno dobar da osveži zimske salate i jela.

