Stalno ste umorni? Ovih 7 namirnica vraćaju snagu brže od kafe

Stalno ste umorni? Ove namirnice vam mogu pomoći da povratite energiju i osećate se bolje svaki dan.
Ako ti se stalno spava, teško se fokusiraš i osećaš se kao da ti je baterija prazna, možda nije do sna, već do tanjira. Evo 7 namirnica koje ti mogu pomoći da se osećaš bolje.
1. Ovsene pahuljice
Spore su u varenju, daju ti energiju koja traje. Dodaj malo meda i oraha – kombinacija za jutarnji restart.
2. Banane
Prirodni izvor šećera, kalijuma i vitamina B6- sve što ti treba kad si iscrpljen.
3. Spanać
Bogat gvožđem i magnezijumom, pomaže kod umora i slabosti mišića.
4. Jaja
Proteini + zdrave masti = stabilna energija bez naglih padova.
5. Crna čokolada
Umereno, ali efikasno poboljšava cirkulaciju i podiže raspoloženje.
6. Lešnici i bademi
Magnezijum, vlakna i zdrave masti – idealna užina za popodne.
7. Voda sa limunom
Dehidracija često izgleda kao umor. Dodaj limun za dodatni efekat.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com