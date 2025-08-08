Stara čudesna žitarica, pucali smo od zdravlja dok smo je jeli: Štiti srce, jača kosti i pomaže varenju

U moru modernih namirnica i superhrane, često zaboravljamo na blagodeti starih tradicionalnih žitarica koje su vekovima hranile naše pretke

Proso sadrži ključne amino kiseline koje pomažu izgradnji ii obnovi mišića i ćelija kože. Takođe, bogato je ugljenim hidratima koji se polako vare, pa nam brzo daje osećaj sitosti i pomaže procesu mršavljenja.

Pošto je lako svarljiva, proso je jedna od žitarica koja se daje deci kao prva čvrsta hrana.

Ova žitarica sadrži i prirodne masnoće, koje su ključne za apsorpciju vitamina, uključujući karoten i vitamin D.

Kaša od prosa pomaže i zdravlju nervnog sistema, zbog vitamina B1 koji sadrži, a zbog obilja vitamina B5 stres i pritisak se lakše oslobađaju. Naročito dobro utiče na zdravlje starijih ljudi, jer pozitivno utiče na zdravlje mozga, memorije i fizičkih sposobnosti.

Proso sadrži i puno gvožđa i magnezijuma, a kardiolozi ga preporučuju kao namirnicu koju treba jesti što češće, jer je puno kalijuma koji pomaže u borbi protiv srčanih bolesti, normalizuje krvni pritisak i jača krvne sudove.

Donosimo vam 2 recepta za proso koji morate odmah uključiti u ishranu:

Proso i povrće

Potrebno je:

1 šolja prosa

1 glavica crnog luka

1 čen belog luka

1 rendana šargarepa

300 grama kukuruza šećerca

malo masti, malo soli i bibera, kašičica kurkume.

Priprema: Na malo masti izdinstajte crni luk i rendanu šargarepu. Dodajte kukuruz šećerac i sitno iseckan beli luk. Prodinstajte sve pa dodajte i dobro opran i proceđen proso i začine. Sve promešajte, nalijte vode da cela smesa ogrezne i ostavite da se lagano krčka oko 10ak minuta. Promešajte i sklonite sa ringle.

Puding od prosa

Potrebno:

1 šolja prosa

1 jabuka

1 kruška

cimet

med

Priprema: Skuvajte proso i ocedite. Očistite i skuvajte jabuku i krušku. Izmešajte u blenderu proso, kuvanu jabuku i krušku. Dodajte med i cimet i sve poslužite kao puding.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com