Stari zaboravljeni srpski doručak: Čisti creva kao metla i ubrzava metabolizam, toliko je zdrav, jedite ga bar jednom sedmično

Malo košta, a toliko je zdrav da ga treba jesti bar jednom nedeljno. Ovaj stari zaboravljeni srpski doručak čisti creva od svih nagomilanih otrova i ubrzava metabolizam.

Palenta je savršen obrok za doručak, jer je lagana, daje vam snagu i osećaj sitosti za naporan ostatak dana. Iako je nekada često bila na trpezama, sada je pomalo zaboravljena, ali nikad nije kasno da je ponovo uvrstite u vaš jelovnik.

Za sve oni koji nisu probali ili koji ne znaju, palenta je jedno vrlo zanimljivo jelo, poreklo vodi iz lepe zemlje Italije. Predstavlja jednu vrlo zdravu namirnicu koja se pravi od kukuruznog griza. Možete je pronaći u kesicama i raznim pakovanjima i možete je spremiti na bezbroj načina, a svaki od njih predstavlja zadovoljstvo za sebe.

Palentu bi trebalo da konzumiramo bar jednom nedeljno jer čisti creva i ubrzava metabolizam. Potpuno je nepotrebno da vam govorimo koliko je zdraviji izbor od pekare.

Recept:

Za jednu porciju stavite 2 dl vode da proključa, stavite pola kašičice soli i kašičicu masti ili ulja. Kad voda provri, sklonite sa ringle i dodajte dve i po kašike palente. Mešajte na nižoj temperaturi dva do tri minuta.

Palenti možete dodati sir, kajmak, laneno seme, semenke suncokreta, ajvar…

