Starinska gibanica kao iz najbolje pekare, toliko sočna i vazdušasta da ćete je pojesti u jednom zalogaju

Gibanica je tradicionalno srpsko jelo koje spada u vrste pita. Pravi se od tankih kora za pitu koje se slažu ili gužvaju i prelivaju bogatim filom, najčešće od sira, jaja i mlečnih proizvoda poput jogurta ili kisele pavlake.

Peče se u rerni dok ne dobije hrskavu, zlatno-smeđu koricu, dok unutrašnjost ostaje mekana i sočna.

Postoji mnogo varijacija gibanice – od klasične sa sirom, do onih sa mesom, pečurkama, spanaćem, pa čak i slatkih verzija.

U Srbiji se često služi kao doručak, užina ili deo slavske trpeze, a najbolje ide uz jogurt ili kiselo mleko.

Ova gibanica nestaće odmah sa tanjira:

Sastojci:

pola pakovanja kora

300 g sitnog sira

1 šolja jogurta

2 jajeta

pola praška za pecivo

1 kašičica soli

pola šolje ulja

Priprema:

Na radnu površinu prostrite najpre dve kore. Na koru rasporedite mestimično kašiku sitnog sira. Preklopite sledećom korom, rasporedite sir, i taj postupak ponovite dok ne potrošite sav fil.

Pola kora ćete istrošiti. Sada ih srolajte u rolat i isecite ga na komade (ili u oblik po želji).

U pleh obložen papirom za pečenje ređajte ove “pužiće” ili kockice.

Za preliv u činiji umutite dva jajeta. Sipajte jogurt, ulje, prašak za pecivo i so, i sjedinite smesu.

Prelijte “pužiće” ovom smesom, a zatim pecite jedno 20 minuta na 200 stepeni dok ne porumeni kako treba.

Prijatno!

