Starinska gibanica kao iz najbolje pekare, toliko sočna i vazdušasta da ćete je pojesti u jednom zalogaju

Gibanica je tradicionalno srpsko jelo koje spada u vrste pita. Pravi se od tankih kora za pitu koje se slažu ili gužvaju i prelivaju bogatim filom, najčešće od sira, jaja i mlečnih proizvoda poput jogurta ili kisele pavlake.
Peče se u rerni dok ne dobije hrskavu, zlatno-smeđu koricu, dok unutrašnjost ostaje mekana i sočna.
Postoji mnogo varijacija gibanice – od klasične sa sirom, do onih sa mesom, pečurkama, spanaćem, pa čak i slatkih verzija.
U Srbiji se često služi kao doručak, užina ili deo slavske trpeze, a najbolje ide uz jogurt ili kiselo mleko.
Ova gibanica nestaće odmah sa tanjira:
Sastojci:
- pola pakovanja kora
- 300 g sitnog sira
- 1 šolja jogurta
- 2 jajeta
- pola praška za pecivo
- 1 kašičica soli
- pola šolje ulja
Priprema:
Na radnu površinu prostrite najpre dve kore. Na koru rasporedite mestimično kašiku sitnog sira. Preklopite sledećom korom, rasporedite sir, i taj postupak ponovite dok ne potrošite sav fil.
Pola kora ćete istrošiti. Sada ih srolajte u rolat i isecite ga na komade (ili u oblik po želji).
U pleh obložen papirom za pečenje ređajte ove “pužiće” ili kockice.
Za preliv u činiji umutite dva jajeta. Sipajte jogurt, ulje, prašak za pecivo i so, i sjedinite smesu.
Prelijte “pužiće” ovom smesom, a zatim pecite jedno 20 minuta na 200 stepeni dok ne porumeni kako treba.
Prijatno!
