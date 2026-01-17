Starinski doručak koji smo zaboravili, a toliko je zdrav: jedite ga bar jednom nedeljno

Palenta je jedno vrlo zanimljivo jelo, Ovaj doručak jeli su naši preci i pucali od zdravlja, jedite ga i vi bar jednom nedeljno.

Naši preci su jeli ovakav starinski doručak, starinski recept koji su svi zaboravili. Toliko je ukusan da se prosto topi u ustima, a o benefitima da i ne pričamo. Jedite ga barem jednom nedeljno.

Za sve oni koji nisu probali ili koji ne znaju, palenta je jedno vrlo zanimljivo jelo, poreklo vodi iz Italije.

Palenta predstavlja jednu vrlo zdravu namirnicu koja se pravi od kukuruznog griza. Možete je pronaći u kesicama i raznim pakovanjima i možete je spremiti na bezbroj načina, a svaki od njih predstavlja zadovoljstvo za sebe.

Trebalo bi da je konzumiramo bar jednom nedeljno jer čisti creva i ubrzava metabolizam, a potpuno je nepotrebno da vam govorimo koliko je zdraviji izbor od pekare.

Recept:

Za jednu porciju stavite 2 dl vode da proključa, stavite kašiku soli i kašiku masti ili ulja.

Kad voda provri, sklonite sa ringle i dodajte dve i po kašike palente.

Mešajte na nižoj temperaturi dva do tri minuta.

Palenti možete dodati sir, kajmak, laneno seme, semenke suncokreta, ajvar…

