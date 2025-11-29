Starinski doručak, melem za creva: Košta malo, toliko je zdrav da ga treba jesti bar jednom sedmično

Ovaj starinski doručak bi trebalo jesti bar jednom nedeljno. Čisti creva i ubrzava metabolizam. Palenta je zdravija od proizvoda iz pekare.

Palenta je ukusan, zdrav i veoma hranljiv starinski doručak. Sprema se za manje od 15 minuta i veoma je jeftin

Palenta je jedno vrlo zanimljivo jelo, a smatra se da je nastala u severnoj Italiji i to u selima severne Italije. Pravi se od kukuruznog griza. Ovo je ujedno i najprostije jelo na svetu verovatno, zato što danas možete da kupite u kesici kukuruzni griz, odnosno samu palentu. Ona se kasnije može pripremati na različite načine.

Dakle, osnovni sastojak palente jeste kukuruzni griz, koji se meša sa proključalom vodom i tako nastaje jelo koje su obožavali naši stariji, ali koje treba i mi da obožavamo s obzirom na sva zdrava svojstva koja sadrži.

Palentu bi trebalo da konzumiramo bar jednom nedeljno jer čisti creva i ubrzava metabolizam. Potpuno je nepotrebno da vam govorimo koliko je ovaj starinski doručak zdraviji izbor od pekare.

Recept:

Za jednu porciju stavite 2 dl vode da proključa, stavite kašičicu soli i kašičicu masti ili ulja.

Kad voda provri, sklonite sa ringle i dodajte dve i po kašike palente.

Mešajte na nižoj temperaturi dva do tri minuta.

Palenti možete dodati sir, kajmak, laneno seme, semenke suncokreta, ajvar…

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com