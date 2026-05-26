Starinski doručak koji je nahranio pola Srbije: Košta malo, a telu daje više od bilo kog skupog supefooda

Starinski doručak koji su jele generacije pre nas radi ono što nijedna proteinska pločica ne može, drži vas sitim do ručka, a košta koliko jedna kifla iz pekare.

Reč je o kačamaku od kukuruznog brašna, jelu koje je decenijama bilo osnova seoskog jutra, a koje smo nepravedno zamenili industrijskim pahuljicama sa previše šećera.

Kada pogledate šta tačno jedete uz njega, postaje jasno zašto su ljudi na selu radili po ceo dan bez pada energije. Komad mladog sira, kašika kajmaka ili pavlake, ponekad kuvano jaje sa strane. Ništa od toga ne dolazi iz fabrike.

Zašto je ovaj zaboravljeni doručak vredniji od skupih superhrana

Kukuruzno brašno je prirodno bez glutena i sadrži sporo razgradive ugljene hidrate koji ne dižu šećer u krvi naglo. To znači da nema onog pada energije oko deset ujutru kada vam se spava nad tastaturom.

Dodajte mlečne proizvode i dobili ste kompletan obrok sa proteinima, mastima i mineralima. Sir donosi kalcijum i probiotike, kajmak masnoće koje pomažu apsorpciju vitamina, a kukuruz vlakna i magnezijum.

Ovaj tradicionalni doručak nije siromašan obrok kako neki misle, on je zapravo jedan od najuravnoteženijih obroka koji možete da napravite za manje od dvesta dinara.

Šta je tačno kačamak i koliko se brzo pravi

Kačamak je gusta kaša od kukuruznog brašna kuvana u slanoj vodi, ponekad sa malo mleka, koja se meša dok ne postane elastična i odvoji se od posude. Priprema traje između petnaest i dvadeset minuta. Toliko.

Stavite pola litra vode da proključa, dodajte kašičicu soli i počnite postepeno da ubacujete oko 150 grama krupnijeg kukuruznog brašna.

Mešajte stalno drvenom kutlačom, bez prestanka, dok se masa ne zgusne i ne počne da se odvaja od ivica šerpe.

Kada vidite da kutlača može da stoji uspravno u sredini, gotovo je.

Najčešća greška, koju većina pravi prvi put, jeste sipanje hladne vode ili previše brašna odjednom. Tada nastaju grudvice koje više ne možete da razbijete. Voda mora da ključa, brašno ide u tankom mlazu.

Sa čim se služi domaći doručak naših baka

Klasična kombinacija je vruć kačamak preliven hladnom kiselom pavlakom, sa komadom belog sira pored. Neki vole da ga prelijem otopljenim maslacem, drugi dodaju kajmak. Postoji i slatka verzija sa medom i orasima, ako ne podnosite slano ujutru.

Ostatke ne bacajte. Sutradan ih isecite na kriške, kratko propržite na tiganju bez ulja i dobićete nešto što liči na hrskavu polentu, savršeno uz jaje ili sezonsku salatu. Ovo je zdrav starinski doručak koji praktično ne pravi otpad.

Zašto barem jednom nedeljno, a ne svaki dan

Kukuruz je sjajna namirnica, ali kao i sve, voli ravnotežu. Jednom nedeljno je dovoljno da iskoristite hranljive sastojke i mlečnu pratnju, a da održite raznovrsnost ishrane. Ako imate problem sa varenjem skroba, počnite manjim porcijama.

Prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije, raznovrsnost celovitih žitarica i mlečnih proizvoda čini osnovu uravnotežene ishrane odraslih.

Cena celog obroka za četvoročlanu porodicu retko prelazi 300 dinara, a sitost traje četiri do pet sati. Pokažite mi proteinski šejk koji to može.

Koje je jelo iz detinjstva vama davalo najviše snage, a danas ga niko više ne sprema

Da li je kačamak zdrav za decu

Jeste, pod uslovom da nije previše slan i da se služi sa mlečnim proizvodima koji dopunjuju aminokiseline koje kukuruzu nedostaju

Može li kačamak da se jede kod dijabetesa

U umerenim količinama da, jer ima niži glikemijski indeks od belog hleba, ali konsultujte lekara oko porcije koja vama odgovara

Koliko dugo može da stoji u frižideru

Do dva dana u zatvorenoj posudi, a najbolji je propržen na tiganju sutradan ujutru uz jaje

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

