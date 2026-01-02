Starinski recepti koji tope salo kao ludi: Nekada su naše bake skidale kilograme ovim namirnicama

Ovo su stare metode tope salo kao ludi. Mogu da vam poboljšaju metabolizam, umanje glad, i poboljšaju probavu.

Starinski recepti za mršavljenje koje su praktikovale naše bake tope salo kao ludi. Izaberite metodu koja će najviše odgovarati za vaš metabolizam.

Postoje narodni načini za mršavljenje koji utiču dobro na metabolizam, smanjuje apetit i podstiče u skidanju masnih naslaga.

Ovo su stari recepti za mršavljenje koje su praktikovale naše bake:

Jabukovo sirće – odavno je dokazano da sirće topi masti i ubrzava metabolizam. Važno je samo ne preterati i u veću čašu vode staviti kašičicu sirćeta, pre svakog obroka. Izbegavajte samo ako imate problem sa želucem, zbog njegove jačine.

Cimet i med – Preporučuje se da ovaj napitak pijete pre svakog doručka i pred spavanje. Kašičicu meda i cimeta rastvorite u toplu vodu ili čaj od nane i popijte. Ovo kombinacija je jak pozitivna za varenje i imunitet, takođe i jača imunitet.

Celer – Celer je jedinstvena biljka koja sagoreva i više kalorija nego što ste uneli, zato se kaže da ima “negativno“ varenje. Možete da napravite sok od celera ili da samo konzumirajte u toku dana kao užinu.

Kukuruzna svila – Kada voda prokuva, potopite malo puniju kašiku kukuruzne svile, i ostavite 10 minuta da tako stoji. Najbolje bi bilo da ovaj čaj pijete pre doručka, ručka i večere.

Crni kim – sjajan je za probavu, metabolizam, smanjuje nadutost i osećaj gladi. Uglavnom je na raznim pecivima, salatama.. A ljudi sa istoka veruju da sprečava gojaznost.

Saveti za borbu protiv viška kilograma

Ovi stari recepti tope salo kao ludi, i mogu da vam poboljšaju metabolizam, umanje glad, i poboljšaju probavu.

Istina je ta da je neophodno da ishranu balansiramo i korigujemo, da bi sve ovo urodilo plodom.

Ništa ne može preko noći da da rezultate, ali uz trud je itekako moguće i ono što vam se čini nemoguće.

Bake nam savetuju da izaberemo jednu od ovih metoda koje nam najviše odgovara, i da krenemo već danas u borbu sa kilogramima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com