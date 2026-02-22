Starinsko jelo topi kile kao rukom, čisti creva i ubrzava probavu

Dijeta sa kačamakom je omiljeni izbor za doručak. Ovo starinsko jelo topi kilograme kao rukom, osim toga ima i druge blagodeti za organizam.
Ono što je najbolje, uvek ćete se osećati da ste siti. Starinsko jelo topi kile ekspresno i čisti creva. Metabolizam će vam raditi kao sat
Kačamak je starinski doručak kojem se svi rado vraćaju. Ako mu dodate maslac tokom pripreme, dobijate neverovatno sočan i ukusan obrok. Mnogima je omiljeni izbor za doručak. Može da se priprema na razne načine, uključujući kuvanje, prženje, pečenje, pa čak i na roštilju.
Ono što je najbolje kod kačamak dijete jeste što dugo nećete osećati glad, a ujedno ćete imati dobro varenje i brze rezultate. Iako ga mnogi smatraju sirotinjskom hranom i improvizacijom kada nije bilo drugih namirnica u kući, kačamak je bio i ostao jedno od najzdravijih jela.
Dijeta sa kačamakom zapravo je zasnovana na konzumaciji palente kao osnovne namirnice, uz dodatke poput mesa, sosa i povrća.
Iako traje samo 4 dana, starinsko jelo topi kile kao rukom, a omogućiće vašem telu neophodne vitamine i minerale, očistiti creva i ubrzati metabolizam.
Najbolja stvar kod ove dijete jeste što se složeni ugljeni hidrati u kombinaciji sa vlaknima iz palente dugo vare, pa nas dugo drže sitima, a ujedno podstiču dobro varenje i sprečavaju zatvor, što je česta posledica brzih dijeta.
Međutim, morate imati uvek na umu da nije dozvoljeno kombinovanje svih namirnica sa palentom. Naime, zabranjeno je dodavanje punomasnog sira, kajmaka i slanine.
Plan za kačamak dijetu
1. dan (rasporedite na nekoliko obroka)
- 400 g palente
- 1 krastavac
- 1 paradajz
- 1 jabuka
- 2 litre vode
2. dan (rasporedite na nekoliko obroka)
Ponovite sve od prvog dana.
3. dan (podelite na nekoliko obroka)
- 400 g palente
- salata od 300 g zelene salate
- 200 g svežeg kupusa
- 2 šargarepe
- malo limunovog soka
- 1 kašičica maslinovog ulja
- 2 litre vode
- 3 šolje zelenog čaja bez šećera
4. dan (na nekoliko obroka)
Ponovite jelovnik od trećeg dana.
Važno: Da bi vam kačamak pomogao da smršate, mora da se kuva bez mleka, šećera i putera.
(Espreso/Novosti)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com