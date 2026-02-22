Starinsko jelo topi kile kao rukom, čisti creva i ubrzava probavu

Dijeta sa kačamakom je omiljeni izbor za doručak. Ovo starinsko jelo topi kilograme kao rukom, osim toga ima i druge blagodeti za organizam.

Ono što je najbolje, uvek ćete se osećati da ste siti. Starinsko jelo topi kile ekspresno i čisti creva. Metabolizam će vam raditi kao sat

Kačamak je starinski doručak kojem se svi rado vraćaju. Ako mu dodate maslac tokom pripreme, dobijate neverovatno sočan i ukusan obrok. Mnogima je omiljeni izbor za doručak. Može da se priprema na razne načine, uključujući kuvanje, prženje, pečenje, pa čak i na roštilju.

Ono što je najbolje kod kačamak dijete jeste što dugo nećete osećati glad, a ujedno ćete imati dobro varenje i brze rezultate. Iako ga mnogi smatraju sirotinjskom hranom i improvizacijom kada nije bilo drugih namirnica u kući, kačamak je bio i ostao jedno od najzdravijih jela.

Dijeta sa kačamakom zapravo je zasnovana na konzumaciji palente kao osnovne namirnice, uz dodatke poput mesa, sosa i povrća.

Iako traje samo 4 dana, starinsko jelo topi kile kao rukom, a omogućiće vašem telu neophodne vitamine i minerale, očistiti creva i ubrzati metabolizam.

Najbolja stvar kod ove dijete jeste što se složeni ugljeni hidrati u kombinaciji sa vlaknima iz palente dugo vare, pa nas dugo drže sitima, a ujedno podstiču dobro varenje i sprečavaju zatvor, što je česta posledica brzih dijeta.

Međutim, morate imati uvek na umu da nije dozvoljeno kombinovanje svih namirnica sa palentom. Naime, zabranjeno je dodavanje punomasnog sira, kajmaka i slanine.

Plan za kačamak dijetu

1. dan (rasporedite na nekoliko obroka)

400 g palente

1 krastavac

1 paradajz

1 jabuka

2 litre vode

2. dan (rasporedite na nekoliko obroka)

Ponovite sve od prvog dana.

3. dan (podelite na nekoliko obroka)

400 g palente

salata od 300 g zelene salate

200 g svežeg kupusa

2 šargarepe

malo limunovog soka

1 kašičica maslinovog ulja

2 litre vode

3 šolje zelenog čaja bez šećera

4. dan (na nekoliko obroka)

Ponovite jelovnik od trećeg dana.

Važno: Da bi vam kačamak pomogao da smršate, mora da se kuva bez mleka, šećera i putera.

