Staro srpsko jelo koje su bake spremale petkom: Košta malo, a creva i imunitet vam se zahvale već posle drugog tanjira

Staro srpsko jelo koje košta manje od jedne kafe, a hrani vas kao šnicla. Probajte ga već ove nedelje, creva će vam reći hvala.

Staro srpsko jelo koje danas niko više ne sprema redovno, a nekada se u svakoj kući peklo petkom. Reč je o prebrancu, jelu od krupnog belog pasulja, crnog luka i mlevene paprike, koje za džak para puni tanjir vlaknima, biljnim proteinima i kalijumom. Toliko sitno košta da je sramota što smo ga zamenili smrznutom picom.

Zašto je prebranac bio nedeljni ritual u srpskim kućama

U pravoslavnim domovima petak je bio posni dan, a domaćice su znale šta hrani porodicu bez mesa. Krupni tetovac se kuvao uveče, a sutradan se pekao u zemljanoj posudi sa najmanje pola kilograma crnog luka. Luka je uvek bilo više nego što bi vam danas delovalo normalno. Upravo zato je jelo bilo lekovito, a ne samo ukusno.

Jedan šerpa prebranca hranila je šestočlanu porodicu dva dana. Cena? Manja od jedne kafe u kraju. Danas isti taj obrok pravite za oko 300 dinara, dok vam dostava brze hrane uzme tri puta više.

Šta tačno radi vašem telu jedan tanjir prebranca

Pasulj je jedan od najboljih izvora rastvorljivih vlakana u srpskoj kuhinji. Ta vlakna hrane dobre bakterije u crevima i pomažu da se loš holesterol izbaci iz organizma. Pečeni crni luk dodaje kvercetin, jedinjenje koje smiruje upale u telu.

Prema podacima koje navodi studija o uticaju mahunarki na nivo holesterola objavljena u časopisu „CMAJ“, redovna konzumacija pasulja može da snizi LDL holesterol za nekoliko procenata već posle mesec dana. Nije čudo onda što su naše bake doživljavale osamdesete bez statina.

Da li je prebranac stvarno zdrav ako je pečen u ulju

Jeste, pod uslovom da ulja ne sipate kao da gasite požar. Dve do tri kašike kvalitetnog suncokretovog ili maslinovog ulja po tepsiji dovoljne su da luk dobije onu karamelizovanu koricu. Mast nije neprijatelj, pogrešna količina jeste.

Greška zbog koje prebranac ispadne bljutav

Najčešći promašaj je kratko kuvanje pasulja. Tetovac mora da omekša do tačke kada se mrvi među prstima, inače ćete posle pečenja dobiti tvrda zrna u sosu. Druga greška, manje očigledna, jeste premalo luka. Odnos je pola kilograma luka na pola kilograma suvog pasulja, ne manje. Treća greška je dodavanje paprike u vrelo ulje, jer odmah zagori i daje gorak ukus.

Kako da od jednog jela napravite tri obroka

Prebranac drugog dana je bolji nego prvog, to zna svako ko ga je probao iz frižidera. Treći dan ga umutite viljuškom, dodajte malo tople vode i namažite na hleb kao paštetu. Četvrti dan, ako je preostalo, ubacite kašiku u čorbastu supu od povrća i dobićete gust ručak za pet minuta.

Koliko puta nedeljno treba jesti zaboravljeno staro srpsko jelo

Jednom nedeljno je minimum, dva puta je idealno. Nutricionisti preporučuju oko 100 grama suvih mahunarki po osobi sedmično, što se savršeno poklapa sa jednom šerpom prebranca za četvoročlanu porodicu. Više od toga može da izazove nadimanje ako vam creva nisu navikla, pa krenite postepeno.

Šta uz prebranac, a šta nikako

Uz njega ide kiseli kupus, turšija, ren ili mlada crvena paprika iz tegle. Klasična greška je serviranje uz beli hleb bez ičega kiselog, jer onda ceo obrok deluje težak. Kisela komponenta razbija osećaj sitosti i pomaže varenju. Čaša mlade rakije posle, kako su govorile bake, nije bila navika nego pravilo.

Zašto smo prestali da ga spremamo

Pasulj treba da se namače preko noći i kuva sat i po. To je vreme koje retko ko više daje sebi u kuhinji. Lakše je naručiti, mada na duže staze plaćate i džepom i zdravljem. Tradicionalno staro srpsko jelo poput prebranca ne traži veštinu, traži strpljenje.

Kada ste poslednji put spremili prebranac kod kuće, i koju tajnu ste nasledili od bake koju ovde niste pročitali

Koliko se kuva pasulj za prebranac

Krupni tetovac se kuva oko sat i po, posle prethodnog namakanja preko noći. Zrno mora da se mrvi pod prstima pre pečenja.

Da li prebranac goji

Ne, ako pazite na količinu ulja. Tanjir prebranca ima oko 350 kalorija i pun je vlakana koja produžavaju sitost.

Može li se prebranac zamrznuti

Može, drži se u zamrzivaču do tri meseca u staklenoj posudi. Pre serviranja ga zagrejte u rerni, ne u mikrotalasnoj, da sos ostane gust.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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