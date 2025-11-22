Staro vojvođansko jelo prepuno vitamina i olakšava probavu, pravi se za svega 30 minuta

Nekad se nalazilo na jelovniku mnogih porodica, danas je pomalo zaboravljeno. Da li ste vi nekad spremali flekice sa kupusom?

Staro vojvođansko jelo pomalo je zaboravljeno. Flekice sa kupusom nekad su se redovno nalazile na jelovniku mnogih porodica. Danas malo ga malo ko priprema.

Da li ste često jeli flekice sa kupusom kao dete?

Flekice sa kupusom, jelo vojvođanskih baka koje se redovno nalazi na jelovniku mnogih porodica, izuzetno je zdravo, a istovremeno lako za pripremu: potrebna su vam samo 4 sastojka i 30 minuta vremena.

To je staro vojvođansko jelo koje je nekada bilo izuzetno popularno, a danas smo ga nekako zaboravili. Kupus je prava riznica vitamina i minerala, a istovremeno je bogat i vlaknima. Vlakna doprinose zdravom varenju i produžavaju osećaj sitosti, što je korisno i u slučajevima kada pokušavate da izgubite na kilaži.

Sastojci:

1 glavica kupusa (1-1,5 kg)

ulje za prženje

so i biber po ukusu

250 grama flekica (testenina kvadratnog oblika 2×2 cm) ili druge kratke posne testenine

Način pripreme:

Na ulju dinstati kupus iseckan na rezance u poklopljenoj posudi. Kupus dok se dinsta pušta sopstveni sok i nije potrebno dodavati vodu. Posoliti i pobiberiti po ukusu. Kad kupus omekša, a to je otprilike posle dvadesetak minuta, dodati i flekice, tj. testeninu, koja je prethodno skuvana i oceđena od vode. Sve zajedno lepo promešati i servirati, piše Kafe.rs.

