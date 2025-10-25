Stavlja ljuske od jajeta svako jutro u kafu, efekat je magičan!

Svako jutro stavlja ljuske od jajeta u kafu, kada vidite zašto, odmah ćete uraditi isto, efekat je magičan. Svi ih bacamo, a zapravo su riznica korisnih minerala

Zašto neki ljudi jedu ljusku od jajeta? Jer postoje teorije da je ona prepuna korisnih sastojaka – ima pregršt kalcijuma, gvožđa, bakra, mangana, cinka, fluora, fosfora i hroma. Prema izvesnim studijama ljuska od jajeta odlična je za kosti, za pravilan rad štitne žlezde, kod gastritisa, za jačanje organizma.

Ljuska jajeta jeste bogata mineralima, saglasni su stručnjaci, ali ipak postoje oni koji ne preporučuju da jedete samlevene ljuske. Naime, ljuska štiti jaje od prodiranja nečistoća i mikroorganizama, pa bi neadekvatnom pripremom ljuske moglo da bude više štete nego koristi.

Moja svekrva ih je svakog jutra dodavala u kafu, a kada mi je objasnila zašto, odmah sam počela da radim isto. Rezultat? Kafa je postala blaža, ukusnija i prijatnija za stomak.

Zašto dodati ljuske u kafu?

Prirodne kiseline u kafi često daju gorak ukus. Ljuske jajeta sadrže kalcijum karbonat koji neutralizuje te kiseline. Kada se dodaju u mlevenu kafu pre kuvanja ili u već pripremljen napitak, ukus postaje uravnoteženiji i manje gorak.

Kako se pripremaju ljuske?

Ljuske treba temeljno oprati i osušiti. Zatim se usitnjavaju u prah pomoću blendera ili avana. Taj prah se dodaje u kafu – jednostavno i efikasno.

Dodatne koristi u domaćinstvu

Osim u kafi, ljuske jajeta su korisne i u bašti kao kompost bogat mineralima, za čišćenje kamenca, pa čak i u nezi kože i kose.

Da li je bezbedno?

Da – ako se ljuske pravilno operu i osuše, nema rizika. Važno je da se ne koriste sirove ljuske bez prethodne pripreme.

