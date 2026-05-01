Opasnija od šećera, a Srbi je masovno jedu svaki dan: Namirnica koju obavezno treba da izbacite

Šećer nije najgori! Ova štetna namirnica razara zdravlje i diže insulin. Dr Berg upozorava zašto je maltodekstrin opasniji od običnog šećera.

Mnogi veruju da je šećer najveći problem, ali jedna još štetna namirnica dominira trpezama u Srbiji.

Iako se nalazi u skoro svakom prerađenom proizvodu, ovaj sastojak ima gori uticaj na šećer u krvi od onog konzumnog.

U pitanju je maltodekstrin – tihi neprijatelj zdravlja koji se krije iza naizgled bezopasnih deklaracija.

Šta je maltodekstrin?

Iako decenijama krivimo šećer za sve zdravstvene probleme, jedna štetna namirnica zapravo predstavlja još veću opasnost.

Poznati stručnjak, dr Erik Berg, upozorava da je maltodekstrin opasniji od konzumnog šećera zbog drastičnog uticaja na skok insulina.

Ovaj ugljeni hidrat je najveći neprijatelj ketoze – stanja u kojem telo troši masti kao primarno gorivo. Dok ketoza topi kilograme, stabilizuje šećer i čisti kožu, maltodekstrin je direktno blokira.

Ako želite stabilno zdravlje i visok nivo energije, ovaj sastojak prvi mora da leti sa vašeg menija.

Zašto je opasan?

„Maltodekstrin je mnogo opasniji od običnog šećera“, rekao je dr. Berg. „Iako šećer ima glikemijski indeks od oko 65, maltodekstrin je između 116 i 136, što znači da deluje na nivo šećera u krvi mnogo snažnije i opasnije.“

Mnoga hrana ga sadrži

Maltodekstrin je prisutan u mnogim dijetalnim proizvodima i često se koristi kao punioc u namirnicama koje se smatraju ‘bez šećera’, a zapravo sadrže visoke količine ovog ugljenog hidrata.

On je polisaharid, vrsta ugljenog hidrata koji se pravi od nekoliko šećera i često se dobija iz kukuruza, pšenice, riže, krompira ili tapioke.

Iako nije tehnički šećer, maltodekstrin može izazvati nagli porast nivoa šećera u krvi zbog svog visokog glikemijskog indeksa.

Takođe, ako se dobija iz pšenice, može sadržavati tragove glutena, što je problem za osobe koje su na njega alergične.

Maltodekstrin se koristi u širokom spektru prerađene hrane:

Pekarski proizvodi (peciva, krekere, granola pločice)

Žitarice i pića za doručak

Bezalkoholna gazirana pića

Bombone i drugi slatkiši

Mlečni proizvodi (npr. instant puding, gotova jela)

Prelivi za salate

Supe i smrznuta jela

Zamene za meso

Sportska pića

Testenina

Ova štetna namirnica nosi ogroman glikemijski indeks, zbog čega izaziva opasne skokove šećera u krvi.

Prekomerni unos proizvoda sa maltodekstrinom direktno povećava rizik od dijabetesa tipa 2, visokog holesterola i gojaznosti.

Zbog manjka vlakana i visokog stepena prerade, on je recept za narušavanje zdravlja koji morate izbeći.

(klix.ba)

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com