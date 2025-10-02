Stiže sezona kiselog kupusa, ali ne smeju svi da ga jedu: Ako patite od ovog problema, pazite!

Kiseli kupus ima brojne prednosti, ali zbog velike količine soli koja se koristi pri kiseljenju može predstavljati ozbiljan rizik za osobe sa određenim zdravstvenim stanjima, upozorava Georgij Nazarov, ruski naturolog.

So i zdravstveni rizici

Velika količina soli u kiselom kupusu može povisiti krvni pritisak, opteretiti bubrege i dovesti do zadržavanja viška tečnosti u organizmu što pogoršava srčane i bubrežne probleme.

Uticaj na elektrolite i mišiće

Preteran unos soli remeti odnos natrijuma i kalijuma u telu, što može izazvati grčenje mišića, posebno oko vrata i kičme, i pojavu nemira u rukama i nogama usled neravnoteže elektrolita.

Veza sa dugoročnim bolestima

Istraživanja sve više ukazuju na povezanost visokog unosa soli i povećanog rizika od određenih vrsta raka, pa čak ni pranje listova kupusa u potpunosti ne uklanja količinu soli koja može predstavljati problem.

Ako često jedete kiseli kupus, smanjite unos soli u drugim namirnicama i obratite pažnju na simptome poput zadržavanja tečnosti, povišenog pritiska ili neuobičajenih grčeva; osobe sa kardiovaskularnim i bubrežnim bolestima treba da se posavetuju sa lekarom pre česte konzumacije

