Stručnjaci konačno otkrili koje meso je najzdravije: U Srbiji nijedno slavlje ne prolazi bez njega

Ako tražite meso koje štiti zdravlje, podiže energiju i čuva mišiće, ovo je možda izbor koji ste zanemarili.

Jagnjetina je nedavno proglašena za najzdraviju vrstu mesa, a to je odlična vest za mnoge jer poznato je da nijedna slava, proslava ili svečani nedeljni ručak nije potpun bez tanjira mlade, sočne jagnjetine. Jagnjeće meso donosi više od dobrog ukusa — ono je pravo prirodno gorivo za vaše telo.

Zašto jagnjetina?

Prema mišljenju nutricionistkinje Paulina Lipinska, jagnjetina nije luksuz samo na trpezi — ona je nutritivno bogata alternativa gotovo svakom drugom crvenom mesu.

U 100 grama jagnjetine nalazi se preko 25 grama visokokvalitetnog proteina, sa svim esencijalnim aminokiselinama — prava prednost ako želite očuvati mišićnu masu.

Nutritivni bonus — više od proteina

Gvožđe koje se iz mesa bolje apsorbuje nego iz biljaka — važno za energiju, krv i imunitet.

Vitamin B12 i niacin — za zdrav nervni sistem i metabolizam.

Cink i selen — pomažu imunitetu, oporavku i zaštiti od oksidativnog stresa.

Ako je jagnjetina uzgojena na pašnjaku — i omega-3 masne kiseline, uz vrlo malo zasićenih masti.

Jagnjetina je odličan izbor za:

osobe sa manjkom gvožđa ili vitamina B12 (trudnice, decu, starije osobe),

one koji redovno treniraju ili žele očuvati mišiće — proteini pomažu u oporavku i regeneraciji.

one koji žele podržati imunitet, energiju i zdravlje krvi bez preteranog unosa zasićenih masti.

Na šta treba paziti

Ako imate giht, bubrežne probleme ili metabolizam purina — ne preterujte s količinom. Jagnjetina prirodno sadrži purine, pa prekomerna konzumacija može izazvati probleme.

Takođe, ni najzdravije meso ne bi trebalo biti jedini izvor proteina — dobro je kombinovati sa povrćem, mahunarkama i zdravim mastima.

Kako je uklopiti u vašu rutinu (a da bude korisno i ukusno)

Pečena jagnjetina sa blitvom i integralnim prilogom je savršeno izbalansiran ručak pun nutritivnih vrednosti. Dobijate punu porciju proteina, gvožđa, vitamina i zdravih masti — a fokus ostaje na zdravlju i izdržljivosti.

Za vas, kao nekoga ko povremeno jede piletinu, a želi smršati i zategnuti telo — jagnjetina bi mogla da bude “tajni adut”, ako je uklopite pažljivo i umerenim porcijama.

Jagnjetina kao stvaran zdravstveni izbor

Ako želite meso koje pruža pravu nutritivnu vrednost, jača imunitet, potiče energiju i čuva mišiće — jagnjetina može biti odličan izbor. Ne mora da bude svakodnevno na stolu, ali kad dođe — neka to bude svesno, uz znanje šta dobijate.

