Stručnjaci upozoravaju: Jutarnja kafa poništava dejstvo ovih nutritivnih suplemenata, može dugoročno naštetiti zdravlju

Omiljena jutarnja kafa može da nanese dugoročnu štetu zdravlju ako je ovako pijete. Stručnjaci upozoravaju na štetu koja može da se nanese.

Za mnoge, jutarnja kafa je ritual bez kojeg dan ne počinje, ali nije bezopasna kada se kombinuje sa nutritivnim suplementima. Stručnjaci upozoravaju da neke kombinacije mogu ozbiljno smanjiti apsorpciju ključnih hranljivih materija i dugoročno naštetiti zdravlju.

Sve je stvar hemije. Kafa sadrži niz jedinjenja, od kojih su najvažnija kofein i tanini, koji mogu ometati način na koji telo koristi vitamine i minerale. Naime, tanini se vezuju za hranljive materije i otežavaju njihovo varenje, što smanjuje količinu supstanci koje telo može da iskoristi.

Iako kofein stimuliše sistem za varenje, njegova kombinacija sa taninima dodatno ograničava apsorpciju hranljivih materija. „Za bolje varenje i efikasnost dijetetskih suplemenata, bolje je ne konzumirati kafu istovremeno sa određenim suplementima“, upozorila je dr Loren Manaker za Self.

Gvožđe

Suplementi gvožđa su posebno osetljivi na tanine u kafi. Njihova kombinacija gotovo sprečava apsorpciju gvožđa, što može dovesti do pada njegovog nivoa u organizmu. Efekat je izraženiji što je kafa jača.

Kalcijum

Iako je kafa sa mlekom omiljena kod mnogih, kalcijum iz mleka se ne „slaže“ sa kafom. Kao i kod gvožđa, dolazi do smanjene apsorpcije, što može biti problematično za ljude koji već imaju manjak kalcijuma.

Magnezijum

Magnezijum je neophodan za funkciju mišića i regulaciju krvnog pritiska, ali kafa podstiče njegovo izlučivanje urinom. Na duži rok, ovo može dovesti do nedostatka, posebno ako već uzimate suplemente zbog nedostatka.

Cink

Važan za imunitet, posebno tokom hladne sezone, cink takođe gubi svoju efikasnost kada se uzima sa kafom. Umesto da pomogne telu da se brani od bolesti, njegova apsorpcija je značajno smanjena.

Kako izbeći problem

Ni kafa bez kofeina niti većina čajeva nisu idealne alternative jer i oni sadrže tanine. Izuzetak su biljni čajevi, koji prirodno ne sadrže ni kofein ni tanine i stoga ne ometaju apsorpciju hranljivih materija.

Najjednostavnije rešenje je da rasporedite konzumiranje. Stručnjaci upozoravaju da sačekate najmanje dva sata nakon pijenja kafe pre nego što uzmete suplemente.

