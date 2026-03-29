Suncokretove semenke su zaista zdrave? Evo šta kažu lekari

Bez obzira na to da li ih volite oljuštene ili neoljuštene, pečene ili sirove, suncokretove semenke su svestran užitak za milione ljudi.

Suncokretove semenke pružaju impresivne zdravstvene prednosti koje ih čine vrednim dodatkom vašoj ishrani.

Jesu li su suncokretove semenke zaista zdrave?

Bez obzira na to da li ih volite oljuštene ili neoljuštene, pečene ili sirove, suncokretove semenke su svestran užitak u kojem uživaju milioni ljudi.

Od dodavanja hrskavog ukusa u mešavine, salate i peciva do klasične užine na stadionu, ove male semenke nude više od samo prijatnog zalogaja.

Bogate hranljivim materijama koje podržavaju zdravlje srca, jačaju imuni sistem i pružaju obilje antioksidanata, suncokretove semenke nude značajne zdravstvene prednosti koje ih čine odličnim dodatkom vašoj ishrani.

Odličan izvor biljnih proteina

„Kao i druge orašaste plodove i semenke, suncokretove semenke su dobar izvor proteina“, kaže Destini Moody, registrovani dijetetičar.

Istraživanja pokazuju da biljni proteini mogu podržati zdravlje srca, pomoći u kontrolisanju telesne mase i smanjiti rizik od hroničnih bolesti. Samo jedna unca suncokretovih semenki sadrži 7 grama biljnih proteina. Ovo može pomoći veganima i vegetarijancima da zadovolje svoje potrebe za proteinima, a kombinacija proteina i zdravih masti čini suncokretove semenke zasitnim i zadovoljavajućim užinom.

Bogate vlaknima

„Jedna šolja suncokretovih semenki sadrži 12 grama vlakana, što pokriva veliki deo vaših dnevnih potreba za vlaknima. Ovo je velika prednost jer vlakna pomažu da se duže osećamo siti i mogu poboljšati nivo holesterola i zdravlje srca“, objašnjava Moody.

Prema Nacionalnom institutu za zdravlje, vlakna u suncokretovim semenkama mogu pomoći u varenju, sprečavajući zatvor i podržavajući redovno pražnjenje creva.

Pomažu u zdravom nabacivanju mišićne mase

„Semenke su bogate vrstom masti poznatom kao polinezasićene masti, koje mogu poboljšati zdravlje srca“, dodaje Moody.

Zbog visokog sadržaja masti, jedna unca suncokretovih semenki sadrži oko 204 kalorije. Možete lako pojesti jednu uncu u samo jednoj šaci.

Bogate magnezijumom

„Magnezijum je ključan mineral za mnoge telesne funkcije, uključujući regulaciju živaca, mišićne grčeve i raspoloženje. Takođe je važan za zdravlje kostiju. Sa 455 miligrama po šoljici, porcija suncokretovih semenki pomaže da se ispune dnevne potrebe za magnezijumom“, objašnjava Moody.

Dobar izvor vitamina E

Vitamin E ima ključnu ulogu u očuvanju opšteg zdravlja.

„Vitamin E je snažan antioksidans koji pomaže u borbi protiv upale u telu i može zaštititi telesne ćelije od oksidativnog stresa“, dodaje Moody.

Vitamin E može smanjiti rizik od srčanih bolesti. Kada su u pitanju suncokretove semenke, možete dobiti 38% dnevnih potreba za vitaminom E ako pojedete samo jednu uncu semenki.

(klix.ba)

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com