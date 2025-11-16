Super čistač jetre je ova jeftina namirnica: Uništava sve toksine kao od šale, pije se ujutru na prazan stomak

Jeftina namirnica koja je najbolji detoks jetre i odstranjuje otrove je suvo grožđe, ako je vašoj jetri potrebna detoksikacija ovo je način.

Jeftina namirnica koja najbolje čisti jetru je suvo grožđe. Pijte vodu od suvog grožđa ujutru na prazan stomak nekoliko dana i vaša će jetra biti očišćena od toksina i spremna da obavlja svoj veoma važan posao!

Jetru zovu i fabrikom krvi zato je veoma važno da ovaj organ bude zdrav i funkcionalan.

Jetra je jedan od najvećih i najznačajnijih organa u telu, i bez nje bismo bili puni toksičnih supstanci. Jetra je odgovorna za stvaranje žuči koja razgrađuje masnoće i pretvara ih u energiju. On igra važnu ulogu u balansiranju nivoa šećera u krvi, a čak uzima i toksične supstance koje svakodnevno unosimo u organizam i pretvara ih u stvari koje naše telo može da koristi, ili ih razbija dovoljno da ih naša tela odlažu u obliku otpada.

Međutim, često olako shvatamo brigu o jetri i u sebe unosimo štetne supstance, kao što je alkohol, na primer. Postoji čak i stanje poznato kao nealkoholna bolest jetre koje može biti uzrokovano konzumiranjem proizvoda sa dodatim šećerom, prženom hranom, viškom soli i crvenim mesom.

Kako suvo grožđe najbolje čisti jetru?

Vašoj jetri bi moglo biti potrebno malo čišćenja! Jedan od načina da se to uradi je konzumiranje vode sa suvim grožđem. Ovo je namirnica koja najbolje čisti jetru.

Ova jeftina namirnica je kao i obično grožđe puno vlakana i antioksidanasa (bioflavonoidi i vitamin C) koji igraju ključnu ulogu u varenju i oslobađanju organizma od štetnih toksina i slobodnih radikala.

Ali, da li ste znali da suvo grožđe može imati više hranljivih materija nego sveže grožđe? Tako je. Prema informacijama koje je objavio Univerzitet Berkli, suvo grožđe ima skoro tri puta veći antioksidativni kapacitet od crnog i belog grožđa. Zbog toga su jedan od najbogatijih izvora antioksidanasa od svih namirnica. Hranljive materije su još koncentrisanije kada se voće osuši.

A sa svim tim koncentrisanim hranljivim materijama, stručnjaci su otkrili da je njihovo potapanje u vodu vrlo korisno. Kada se potope u vodu, te hranljive materije se stavljaju u tečnu formu koja im omogućava da ih telo brže apsorbuje. Još se i povećavaju sadržaj antioksidanata. Konzumiranje vode od suvog grožđa povećava sposobnost suvog grožđa da očisti jetru, i one se brzo kreću kroz probavni sistem pune antioksidansima koji izbacuju toksine.

Kako da napravite vodu sa suvim grožđem?

Temeljno očistite 150 grama suvog grožđa. Zatim ga dodajte u 2 šolje vode koje treba da kuvate 20 minuta. Ostavite suvo grožđe u toj vodi preko noći. Ujutru procedite vodu i popijte je na prazan stomak. Radite to nekoliko dana, a vaša će jetra biti očišćena od toksina i spremna da obavlja svoj veoma važan posao!

