Super hrana ili otrov? Naučnici utvrdili koliko često smemo da jedemo losos

Stručnjaci otkrili koliko često smemo da jedemo losos – da li je vaša porcija bezbedna?

Losos je jedna od najcenjenijih riba, bogata omega-3 masnim kiselinama, vitaminima i proteinima. Međutim, stručnjaci upozoravaju da prekomerna konzumacija može dovesti do nakupljanja toksina u organizmu.

Zašto je losos zdrav izbor

Losos je bogat omega-3 masnim kiselinama koje podržavaju zdravlje srca, mozga i očiju. Takođe sadrži vitamine D, B12 i jod, što ga čini odličnim izborom za energiju i imunitet.

Preporučena količina konzumacije

Prema preporukama FDA i Harvard T.H. Chan School of Public Health, odrasli bi trebalo da konzumiraju 8–12 unci (oko 225–340 grama) lososa nedeljno, što je ekvivalentno 2–3 porcije. Ova količina omogućava da maksimalno iskoristite nutritivne prednosti, a smanjite rizik od toksina.

Rizici od prekomerne konzumacije

Dok je losos bogat hranljivim materijama, prekomerna konzumacija može dovesti do nakupljanja žive i drugih kontaminanata u organizmu, što dugoročno utiče na zdravlje. Stručnjaci preporučuju umerenu konzumaciju kako bi se izbegli potencijalni rizici.

Praktični saveti za bezbednu konzumaciju

Birajte divlji losos kada je to moguće, jer sadrži manje toksina.

kada je to moguće, jer sadrži manje toksina. Ograničite konzumaciju uzgajanog lososa na 2–3 porcije nedeljno .

. Uključite raznovrsnu ishranu bogatu povrćem i celovitim žitaricama.

Pratite savete nutricionista i informišite se o izvoru lososa koji kupujete.

Losos ostaje superhrana, ali umereno uživanje je ključ. Pratite preporuke stručnjaka i uživajte bez rizika!

