Surutka je zaista lekovita za jetru? Evo šta kaže poznati lekar

Pomaže li surutka radu jetre? Surutka je zaista lekovita za jetru. Ona otklanja masti koje su prvi „korak“ ka propasti jetre, ali nije svaka jednako zdrava.

Ima mnogo lekovitih svojstava. Surutka je nusproizvod pri proizvodnji sira i jogurta i u njoj ostaju najbolji i najvredniji sastojci mleka: vitamini B i E, minerali i mlečni šećeri koji su važni za izgradnju najfinijih veza u mozgu.

Gastroenterolog prof. dr Vojislav Perišić pričao je u jutarnjem programu na Prvoj televiziji o ishrani koja oporavlja jetru oštećenu alkoholom ili lekovima i objasnio kako surutka pomaže jetri, prenosi Direktno.

– U surutki se nalaze korisni nekazeinski proteini, lipidi, ona je biološki aktivna tečnost za jetru, jer, gledajte, početak korišćenja surutke znači prestanak korišćenja alkohola. Ne može da se pije, da se gleda čaši dno, i da se koristi surutka, postoje pravila – rekao je on, te dodao:

– Dva puta po 200 mililitara dnevno se pije, i snabdevamo tako jetru aktivnim jedinjenjima koja je regenerišu. Umanjuju masti. Jedna od prvih faza oštećenja jetre je masna jetra, ona uvek mora da prođe kroz masnu jetru. Surutka čisti jetru od tih supstanci koje se nagomilavaju u ćelijama, zbog kojih ona propada.

Surutka od kozjeg ili ovčijeg mleka ima specifičan miris, ali profesor kaže da je zdravija od kravlje. U svakom slučaju, surutka je zaista lekovita za jetru.

– Lipidni sastav tih mleka je različit, u kozjem su mnogo zdraviji lipidi od kravljeg. Surutka ima i zdrave proteine iz kozjeg mleka, istina je da je bolja od kravlje. Ovčija ima malo goru masnoću, u tom smislu je idealna kozja surutka – rekao je dr Perišić.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

