Surutka nije uvek zdrava: Dr. Mandić otkrila koju da bacite odmah

Nije svaka surutka lek – neke su čista prevara
Na etiketi piše „prirodna“, ali surutka koju piješ možda je samo otpad iz mlečne industrije. Dr Mandić upozorava: “Ne možemo svaku surutku da smatramo zdravom. Neke fabrike prave i po 50.000 litara dnevno – to je nusprodukt, ne eliksir.”
Ako ti je cilj da topiš salo, pokreneš jetru i osećaš se lakše, moraš znati razliku između prave i industrijske surutke.
Koja surutka pomaže, a koja šteti?
- Kozja surutka je zdravija – ima bolji sastav proteina
- Kravlja surutka može biti dobra, ali samo ako dolazi od krava sa slobodne ispaše
- Surutka u prahu? Zaboravi. To je kao da piješ šećer u prahu – puno laktoze, malo proteina
“Pasterizacija uništava štetne mikroorganizme, ali i razgrađuje korisne enzime,” dodaje doktorka.
Jutarnji ritual koji stvarno radi
Popij čašu sveže, sirove surutke sa par kapi limuna pre doručka. Osetićeš kako ti se:
- stomak postaje ravan
- probava ubrzava
- energija vraća
Ali samo ako koristiš pravu stvar. Jer surutka nije uvek zdrava – a pogrešna može da sabotira sve tvoje napore.
Kada surutku treba da izbegavaš?
Ako imaš:
- intoleranciju na laktozu
- osetljivu probavu
- nadutost nakon konzumacije
…surutka ti može više odmoći nego pomoći. Dr Mandić kaže: “Lično ne preporučujem pacijentima da piju surutku. Efekti su nepredvidivi, a naučnih dokaza praktično nema.”
Oseti razliku već trećeg jutra
Pantalone ti klize bez otpora. Stomak se ne nadima. Ne tražiš kafu da se pokreneš — telo ti već radi za tebe. Probava se budi, energija se vraća, a lice ti ne izgleda umorno.
To je efekat prave surutke. One koja ima život, bakterije, snagu i svrhu. Ne industrijske, ne mrtve, ne one što stoje mesecima na polici.
Dr Mandić kaže: “Dobra surutka ne mora da obećava – ona pokazuje. U telu, ne na etiketi.”
(zdravlje.kurir.rs)
