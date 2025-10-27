Surutka nije uvek zdrava: Dr. Mandić otkrila koju da bacite odmah

surutka nije uvek zdrava ako nije sveža i aktivna.
Nije svaka surutka lek – neke su čista prevara

Na etiketi piše „prirodna“, ali surutka koju piješ možda je samo otpad iz mlečne industrije. Dr Mandić upozorava: “Ne možemo svaku surutku da smatramo zdravom. Neke fabrike prave i po 50.000 litara dnevno – to je nusprodukt, ne eliksir.

Ako ti je cilj da topiš salo, pokreneš jetru i osećaš se lakše, moraš znati razliku između prave i industrijske surutke.

Koja surutka pomaže, a koja šteti?

  • Kozja surutka je zdravija – ima bolji sastav proteina
  • Kravlja surutka može biti dobra, ali samo ako dolazi od krava sa slobodne ispaše
  • Surutka u prahu? Zaboravi. To je kao da piješ šećer u prahu – puno laktoze, malo proteina

“Pasterizacija uništava štetne mikroorganizme, ali i razgrađuje korisne enzime,” dodaje doktorka.

Jutarnji ritual koji stvarno radi

Popij čašu sveže, sirove surutke sa par kapi limuna pre doručka. Osetićeš kako ti se:

  • stomak postaje ravan
  • probava ubrzava
  • energija vraća

Ali samo ako koristiš pravu stvar. Jer surutka nije uvek zdrava – a pogrešna može da sabotira sve tvoje napore.

Kada surutku treba da izbegavaš?

Ako imaš:

  • intoleranciju na laktozu
  • osetljivu probavu
  • nadutost nakon konzumacije

…surutka ti može više odmoći nego pomoći. Dr Mandić kaže: “Lično ne preporučujem pacijentima da piju surutku. Efekti su nepredvidivi, a naučnih dokaza praktično nema.

Oseti razliku već trećeg jutra

Pantalone ti klize bez otpora. Stomak se ne nadima. Ne tražiš kafu da se pokreneš — telo ti već radi za tebe. Probava se budi, energija se vraća, a lice ti ne izgleda umorno.

To je efekat prave surutke. One koja ima život, bakterije, snagu i svrhu. Ne industrijske, ne mrtve, ne one što stoje mesecima na polici.

Dr Mandić kaže: “Dobra surutka ne mora da obećava – ona pokazuje. U telu, ne na etiketi.

