Surutka nije uvek zdrava: Dr. Mandić otkrila koju da bacite odmah

Nije svaka surutka lek – neke su čista prevara

Na etiketi piše „prirodna“, ali surutka koju piješ možda je samo otpad iz mlečne industrije. Dr Mandić upozorava: “Ne možemo svaku surutku da smatramo zdravom. Neke fabrike prave i po 50.000 litara dnevno – to je nusprodukt, ne eliksir.”

Ako ti je cilj da topiš salo, pokreneš jetru i osećaš se lakše, moraš znati razliku između prave i industrijske surutke.

Koja surutka pomaže, a koja šteti?

Kozja surutka je zdravija – ima bolji sastav proteina

je zdravija – ima bolji sastav proteina Kravlja surutka može biti dobra, ali samo ako dolazi od krava sa slobodne ispaše

može biti dobra, ali samo ako dolazi od krava sa slobodne ispaše Surutka u prahu? Zaboravi. To je kao da piješ šećer u prahu – puno laktoze, malo proteina

“Pasterizacija uništava štetne mikroorganizme, ali i razgrađuje korisne enzime,” dodaje doktorka.

Jutarnji ritual koji stvarno radi

Popij čašu sveže, sirove surutke sa par kapi limuna pre doručka. Osetićeš kako ti se:

stomak postaje ravan

probava ubrzava

energija vraća

Ali samo ako koristiš pravu stvar. Jer surutka nije uvek zdrava – a pogrešna može da sabotira sve tvoje napore.

Kada surutku treba da izbegavaš?

Ako imaš:

intoleranciju na laktozu

osetljivu probavu

nadutost nakon konzumacije

…surutka ti može više odmoći nego pomoći. Dr Mandić kaže: “Lično ne preporučujem pacijentima da piju surutku. Efekti su nepredvidivi, a naučnih dokaza praktično nema.”

Oseti razliku već trećeg jutra

Pantalone ti klize bez otpora. Stomak se ne nadima. Ne tražiš kafu da se pokreneš — telo ti već radi za tebe. Probava se budi, energija se vraća, a lice ti ne izgleda umorno.

To je efekat prave surutke. One koja ima život, bakterije, snagu i svrhu. Ne industrijske, ne mrtve, ne one što stoje mesecima na polici.

Dr Mandić kaže: “Dobra surutka ne mora da obećava – ona pokazuje. U telu, ne na etiketi.”

(zdravlje.kurir.rs)

