Svaki dan je doručkovala 3 jaja: Evo šta joj se dogodilo sa telom posle 7 dana

Svaki dan je doručkovala 3 jaja – a rezultat posle 7 dana je zapanjio sve. Šta se tačno dogodilo sa njenim telom?

Nedelju dana je doručkovala 3 jaja dnevno. Posle samo nedelju dana uočila je šokantnu promenu sa svojim apetitom i telom

Priznajte, koliko puta ste rekli: „Kafa je dovoljna, ali sam već u 10 gladan/gladna“? Novinarka Džejmi Stejtis odlučila je da stane na put tim naglim napadima gladi. Njen eksperiment bio je jednostavan: jela je tri jaja dnevno punih sedam dana i beležila utiske.

Evo šta sam naučila posle samo nedelju dana

Jaja su super laka za pripremu, što je već plus. Držala sam tvrdo kuvana jaja u frižideru za brze užine, ali sam ih koristila i za omlete ili fritate – super su način da se iskoristi povrće koje je ostalo.

Ali, najvažnija stvar koju sam primetila je: postala sam pametnija pri biranju hrane!

Kraj mafinima: Recimo, umesto da u hotelskom bifeu zgrabim onaj slatki, prazni mafin (koji me ionako ostavi gladnom za sat vremena), hvatala sam se za dva tvrdo kuvana jaja. I gle čuda – ostala sam sita! To mi je pomoglo da u avionu ili na putu napravim daleko bolji izbor umesto da posegnem za prvom grickalicom.

Stabilna energija: Proteini i zdrave masti iz jaja su sjajni. Nema onog osećaja „propadanja“ energije u podne, jer vas drže stabilno i fokusirano.

Važna napomena: Znam da se mnogi brinu zbog holesterola. I ranije se govorilo: ne više od dva jaja nedeljno. Ali, današnji stručnjaci sa Harvarda kažu: Ako ste prosečno zdrava osoba, sedam jaja nedeljno vam verovatno neće predstavljati nikakav problem. Važno je samo ne preterivati sa bilo kojom namirnicom.

Moja preporuka?

Ako ste u potrazi za načinom da konačno kontrolišete apetit i kažete ‘zbogom’ glupim grickalicama, probajte da ubacite proteinski doručak. Meni su tri jaja dnevno napravila neverovatnu razliku u navikama za samo sedam dana!

Možda je to i ključ za vašu energiju i bolju liniju.

