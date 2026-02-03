Svaki dan je jela list čuvarkuće pre doručka – posle mesec dana telo joj se potpuno promenilo

Ovaj narodni lek čini čuda – saznajte zašto je list čuvarkuće na prazan stomak najbolja stvar koju možete uraditi za sebe!

Pogledajte šta se desi sa organizmom kada list čuvarkuće postane vaša prva jutarnja navika umesto kafe

Čudesna biljka čuvarkuća delotvorna je za razne kožne probleme pri spoljašnjoj upotrebi, ali vrlo je efikasna i kada se jede.

Osim što je dobra za imunitet, njeni sveže zdrobljeni listovi ili sveže isceđen sok blagotvorno deluju na bradavice, čireve, rane i opekotine, kurje oči, sunčeve pege, kao i na bolna mesta nastala od gihta ili uboda insekta.

Kako da napravite mešavinu koja čisti telo?

Pokazalo se da je čuvarkuća naročito delotvorna ako se kombinuje s medom, i to za jačanje imuniteta, cista, lošeg varenja, a posebno je dobra za zatvor.

Iseckajte 300 g svežih listova čuvarkuće i pomešajte sa 500 g meda, preručite u teglu, poklopite, zamotajte u foliju i držite u frižideru.

Svako jutro pola sata pre doručka i kafe uzmite jednu kašiku, a preporučuje se i da pola sata nakon ovog eliksira ne jedete i ne pijete ništa.

Ova sjajna mešavina podstiče i izbacivanje otrova iz organizma.

Kao i kod svih alternativnih lekova, i ovde se treba pre konzumiranja konsultovati s lekarom.

Šta se zapravo menja posle mesec dana?

Mnogi odustanu posle tri dana jer ne vide promenu odmah. Čuvarkući je potrebno vreme da „skenira“ vaš organizam i krene u čišćenje. Kada je spojite sa medom, dobijate eliksir koji pokreće metabolizam iz korena.

Žene koje su probale ovaj recept prvo osete promene u stomaku. Nadutost nestaje, varenje se reguliše, a koža lica postaje čistija. To je znak da toksini izlaze iz vašeg tela.

Posle mesec dana, to više nije ista osoba. Nova energija zamenjuje potrebu za kofeinom. Čuvarkuća i med čiste jetru i krvne sudove temeljno i tiho, a na kraju meseca, osećaćete se lagano, zdravo i potpuno preporođeno.

